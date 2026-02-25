Đối mặt án tù vì nấu tê tê cho du khách

MalaysiaGiới chức Malaysia bắt giữ ba người tại khu nghỉ dưỡng ở bang Sabah sau khi phát hiện cơ sở này chế biến thịt tê tê phục vụ khách du lịch.

Ngày 24/2, ông Soffian Abu Bakar, Giám đốc Cơ quan Động vật hoang dã Sabah (SWD), cho biết một cuộc đột kích liên ngành "Ops Khazanah" đã được thực hiện tại khu nghỉ dưỡng thuộc huyện Semporna, bang Sabah, Malaysia. Chiến dịch có sự phối hợp giữa lực lượng chức năng địa phương và cảnh sát sau khi nhận được tin báo về việc cơ sở này tàng trữ và chế biến các loài động vật được bảo vệ.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một con tê tê còn sống cùng nhiều nồi súp thảo mộc đang nấu dở chứa thịt tê tê. Ba cá nhân đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra theo Đạo luật Bảo tồn Động vật hoang dã Sabah 1997.

Tê tê là động vật có vú bị buôn bán nhiều nhất trên thế giới, chủ yếu để lấy vảy và thịt. Ảnh: WildAid

Tê tê là loài nằm trong danh sách được bảo vệ nghiêm ngặt tại Sabah. Mọi hành vi sở hữu, nuôi giữ, buôn bán hoặc chế biến làm thực phẩm đều bị cấm.

"Chúng tôi xử lý vụ việc này hết sức nghiêm túc, bất kỳ hành vi chế biến động vật hoang dã quý hiếm thành 'đặc sản' cho du khách đều bị trừng trị nghiêm khắc," ông Soffian nói.

Đại diện cơ quan chức năng cho hay những hành vi thiếu trách nhiệm này không chỉ vi phạm pháp luật, phá hoại nỗ lực bảo tồn môi trường mà còn làm hoen ố hình ảnh của Sabah, vốn đang nỗ lực xây dựng vị thế là điểm đến du lịch thiên nhiên bền vững và có trách nhiệm.

Nếu bị kết tội, các đối tượng liên quan có thể phải đối mặt với mức phạt tiền từ 50.000 ringgit đến 250.000 ringgit (khoảng 280 triệu đến 1,4 tỷ đồng) và án tù 1-5 năm.

Hiện, cơ quan chức năng bang Sabah tăng cường tuần tra và thắt chặt kiểm soát tại các cơ sở du lịch nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi xâm hại động vật hoang dã.

Cảnh biển tại Sabah. Ảnh: Malaysia Travel

Sabah vốn là "lá phổi xanh" của đảo Borneo, nổi tiếng với hệ sinh thái động vật quý hiếm như voi lùn Pygmy và tê tê Sunda. Nơi đây cũng trở thành điểm nóng của nạn săn bắt trái phép phục vụ "cảm giác lạ" cho du khách giàu có.

Trước đó, cơ quan chức năng Sabah từng triệt phá nhiều vụ buôn bán động vật hoang dã quy mô lớn. Năm 2019, cảnh sát Malaysia thu giữ gần 30 tấn tê tê đông lạnh cùng vảy tê tê và cá thể còn sống tại khu vực Kota Kinabalu và Tamparuli, được xem là vụ tịch thu tê tê lớn nhất trong lịch sử nước này. Tháng 1/2026, hai người bị bắt tại huyện Kunak sau khi lực lượng chức năng phát hiện hai con tê tê sống được vận chuyển trái phép bằng ôtô.

Giới bảo tồn cho biết Sabah đã trở thành điểm trung chuyển quan trọng trong mạng lưới buôn lậu vảy tê tê quốc tế, khi nhu cầu tiêu thụ thịt thú rừng và dược liệu từ động vật hoang dã vẫn là động lực chính của nạn săn bắt trái phép.

Mai Phương (Theo SCMP, Daily Express)