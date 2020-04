Dời Masters sang tháng 11

Augusta National hôm 6/4 ấn định tổ chức sự kiện major họ sở hữu - Masters - vào tháng 11.

Masters 2020 sẽ diễn ra từ 12/11 đến 15/11, thay vì từ 9/4 đến 12/4 như lịch cũ. Đây là lần đầu tiên sự kiện major này phải diễn ra vào gần cuối năm, trái với thông lệ trong lịch sử. Masters kỳ đầu tiên được tổ chức vào cuối tháng 3/1934 và chuyển sang tháng 4 kể từ đó đến nay.

"Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin chi tiết trong thời gian tới, và theo tình hình hiện nay, chúng tôi cũng như các bạn sẽ tiếp tục tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn bắt buộc để chống nCoV. Đồng thời, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, kế hoạch sắp tới sẽ chấp hành theo sự khuyến nghị của chính quyền và cơ quan y tế", thông báo của Augusta National về việc dời Masters 2020 có đoạn.

The Masters 2020 sẽ diễn ra muộn bảy tháng so với lịch ban đầu. Ảnh: Augusta National.

Danh sách thi đấu Masters tháng 11 không đổi so với thời điểm chốt ban đầu.

Năm trước, Tiger Woods lên ngôi vô địch ở điểm -13, lĩnh 2,07 triệu USD. Đây là danh hiệu major thứ 15 và là lần thứ năm đăng quang ở Augusta National.

Cùng ngày với thông báo dời thời gian tổ chức Masters", Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) và Hiệp hội Golf Nhà nghề Mỹ (PGAA) cũng công bố chung khung thời gian thi đấu của hai sự kiện major còn lại là US Open và PGA Championship. Theo đó, US Open diễn ra từ 18/9 đến 21/9 ở sân Winged Foot thuộc New York, còn PGA Championship từ 6/8 đến 9/8 trên sân TPC Harding Park ở San Francisco.

Trước đó, do New York trở thành tâm dịch tại Mỹ, USGA ngừng triển khai US Open kỳ 120 và cân nhắc việc chuyển giải đến các địa điểm khác.

"Chúng tôi hy vọng việc hoãn giải sẽ mang lại cơ hội ứng phó với các vấn đề sức khoẻ và an toàn trong mùa dịch. Đồng thời điều đó cũng giúp chúng tôi có thêm thời gian cân nhắc giải pháp tốt nhất để tiếp tục nhiệm vụ trong năm nay", USGA viết trong thông báo.

Gary Woodland là đương kim vô địch US Open sau lần cán đích ở điểm -13, lĩnh 2,250 triệu USD trên sân Pebble Beach Golf Links ở California hồi năm trước. Mùa rồi, sau khi đạt á quân tại giải này, Brooks Koepka đoạt cúp cùng 1,98 triệu USD ở điểm -8 tại PGA Championship trên sân Black Course của CLB golf Bethpage ở New York.

Với lịch mới, US Open diễn ra trước một tuần so với Ryder Cup trên sân Whistling Straits ở Wisconsin. Giải golf đồng đội giữa tuyển Mỹ và châu Âu vẫn an vị trong khung 25/9 đến 28/9 kể từ khi Covid-19 bùng phát.

Trong năm 2020, bộ tứ major truyền thống sẽ chỉ còn ba sự kiện, vì Royal & Ancient, mới đây, quyết định huỷ The Open Championship.

Cùng ngày với các thông báo mới về lịch tổ chức các major, PGA Tour cũng ra mắt chương trình cuối mùa 2019-2020. Theo đó, sau Wyndham Championship từ 13-16/8, hai giải playoff FedEx Cup gồm Northern Trust và BMW Championship diễn ra trong hai tuần tiếp theo. Mùa giải sẽ khép lại bằng Tour Championship trên sân East Lake từ 3-7/9. Đương kim vô địch FedEx Cup với tiền thưởng 15 triệu USD là Rory McIlroy.

Quốc Huy tổng hợp