Royal & Ancient (R&A) hôm 6/4 thông báo huỷ sự kiện major lâu đời nhất thế giới mà họ sở hữu - The Open Championship - trong lịch trình năm nay.

"Chúng tôi đã nghiên cứu tất cả hướng đi để tổ chức giải năm nay, nhưng không thể tìm ra giải pháp. Quyết định huỷ The Open Championship 2020 sẽ khiến rất nhiều người trên thế giới thất vọng nhưng dịch bệnh đang nghiêm trọng ở Liên hiệp Anh, và chúng tôi phải hành động có trách nhiệm", thông cáo do Giám đốc Điều hành R&A Martin Slumbers chấp bút có đoạn.

Với quyết định của R&A, The Open trở thành major đầu tiên bị huỷ kể từ năm 1945.

Ban tổ chức cho biết khán giả đã mua vé và các gói dịch vụ tại giải năm nay có quyền chuyển hạn sử dụng sang năm sau, hoặc yêu cầu hoàn tiền.

Shane Lowry được vỗ tay khi tiến ra nhận chiếc cup Claret Jug cho chức vô địch The Open Championship trên sân Royal Portrush, Bắc Ireland hôm 21/7/2019. Ảnh: Reuters.

Việc tổ chức The Open đòi hỏi hoạt động hậu cần phức tạp và nặng nề. Nếu khởi tranh ngày 16/7 theo lịch cũ, các hoạt động này đã được xúc tiến. Nhưng R&A không chủ trương tạo thêm áp lực cho các bên liên quan. "Để tổ chức giải, chúng tôi cần sự hỗ trợ của các dịch vụ khẩn cấp, chính quyền và cơ quan y tế địa phương cũng như các đối tác. Nhưng theo tình hình dịch bệnh hiện nay, thật vô lý khi chúng tôi cố tạo thêm gánh nặng khi họ còn phải giải quyết những vấn đề cấp bách hơn", R&A viết thêm trong thông báo.

Trước đó, các tờ Golf Digest và Golfweek đã đăng bài viết về The Open sớm muộn cũng sẽ bị huỷ. Tuy nhiên, R&A đã bác bỏ khả năng này, dù thừa nhận họ đang cân nhắc khả năng hoãn giải. Nguồn tin nội bộ của Golfweek cho biết R&A sở hữu hợp đồng bảo hiểm sự kiện có hiệu lực trong đại dịch toàn cầu.

Sự vắng mặt do dịch bệnh của The Open sẽ kéo theo sự xáo trộn về tuổi đời và lộ trình đến các sân luân phiên đăng cai trong kế hoạch ban đầu.

Theo chương trình gốc trong vòng ba năm, The Open 2020 - kỳ 149 được tổ chức trên sân Royal St. Georges ở thành phố Kent của Anh. Sự kiện sẽ đạt mốc 150 năm lịch sử trên sân Old Course của Câu lạc bộ St Andrews – nơi được xem là "cái nôi của golf thế giới" kiêm tổng hành dinh của R&A. Sau đó, The Open sẽ đến sân Royal Liverpool năm 2022 và Royal Troon năm 2023.

Hiện tại, R&A vẫn giữ The Open kỳ 149 ở Royal St Georges cho năm 2021.

Đương kim vô địch Shane Lowry rất buồn khi biết tin giải bị huỷ. "Thật thất vọng khi không thể bảo vệ cúp năm nay. Nhưng tôi nghĩ R&A quyết định đúng đắn, vì sức khoẻ và an toàn của cộng đồng. Hẹn gặp các bạn ở Royal St Georges văo năm sau", Lowry viết trên Twitter. Năm trước, golfer này đăng quang ở điểm ở điểm -15, lĩnh 1,935 triệu USD.

Từ khi ra đời năm 1860, The Open có hai lần bị gián đoạn liên tục vì hai cuộc chiến tranh thế giới, gồm 1915-1919 và 1940-1945. Trong những năm đầu, nhà vô địch The Open không có cúp mà chỉ được chiếc đai "Challenge Belt". Nhờ đăng quang ba lần liên tiếp trong giai đoạn 1868-1870, Tom Morris Jr được sở hữu vĩnh viễn phần thưởng này. Đó cũng là lý do giải không hiện diện vào năm 1871. Năm sau đó, chiếc cúp Claret Jug hình bình rượu ra đời và tồn tại đến ngày nay.

Quốc Huy tổng hợp