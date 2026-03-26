Đội của Ronaldo, Messi nhắm tới Salah

Saudi Pro League với tiềm lực tài chính mạnh và MLS với sức hút hình ảnh đang là hai bến đỗ tiềm năng của tiền đạo Mohamed Salah.

Theo báo Anh Independent, Al Nassr và Inter Miami nằm trong những đội muốn chiêu mộ Salah. Trong đó, Al Nassr sở hữu siêu sao Cristiano Ronaldo và Sadio Mane - đồng đội cũ của Salah tại Liverpool. Bên cạnh đó, hàng công đội này còn nhiều cầu thủ danh tiếng khác như Kingsley Coman hay Joao Felix.

Salah nâng cup Ngoại hạng Anh sau trận gặp Crystal Palace trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh ngày 25/5/2025. Ảnh: AP

Ý tưởng Salah gia nhập Inter Miami, thi đấu cùng Messi, hứa hẹn tạo nên hiệu ứng truyền thông vượt trội. Tuy nhiên, trở ngại lớn nằm ở cơ chế lương của MLS. Inter Miami đã sử dụng đủ ba suất dành cho cầu thủ có lương vượt trần, đồng nghĩa họ phải điều chỉnh lực lượng nếu muốn ký hợp đồng với ngôi sao Ai Cập. Đây là yếu tố khiến thương vụ trở nên phức tạp hơn đáng kể so với các lựa chọn khác ở Arab Saudi.

Ngoài hai điểm đến gắn với Ronaldo và Messi, khả năng Salah gia nhập một CLB khác tại MLS cũng được đề cập. Một số đội bóng Mỹ sẵn sàng đầu tư để đưa về ngôi sao lớn nhằm nâng tầm hình ảnh giải đấu.

Trong khi đó, các CLB châu Âu như PSG, Real Madrid hay Bayern chỉ được xếp vào nhóm lựa chọn ít khả năng xảy ra. Ở tuổi 33, với mức lương cao và dấu hiệu giảm hiệu suất trong mùa giải cuối tại Liverpool, Salah không còn là mục tiêu ưu tiên của các đội bóng đang theo đuổi chiến lược trẻ hóa đội hình.

Giữa những lựa chọn đó, Al Ittihad lại nổi lên như ứng viên hàng đầu. CLB này từng gửi đề nghị khoảng 200 triệu USD cho Salah năm 2023, thể hiện rõ quyết tâm sở hữu tiền đạo Ai Cập. Khi Liverpool không chấp nhận bán, thương vụ không thể hoàn tất. Nhưng lúc này, khi Salah chuẩn bị rời đi theo dạng tự do, cơ hội trở lại với Al Ittihad trở nên thực tế hơn bao giờ hết.

Không chỉ có lợi thế tài chính, Al Ittihad còn đang thiếu một ngôi sao tấn công có khả năng tạo khác biệt trên sân cỏ lẫn thương mại. Tháng 1/2026, họ đã để Karim Benzema gia nhập Al Hilal, nên không còn ngôi sao tấn công tầm cỡ. Theo các tỷ lệ cá cược mới nhất, Al Ittihad đang dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Salah với xác suất gần 50%, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Hoàng An (theo Independent, Telegraph)