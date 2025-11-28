Đội của Antony thủng lưới từ cú lốp bóng giữa sân

Tây Ban NhaLĩnh bàn thua từ cú lốp bóng ở giữa sân, nhưng Real Betis vẫn hạ Utrecht 2-1 với một pha kiến tạo của Antony tại vòng bảng Europa League tối 27/11.

Phút 55 trận đấu trên sân La Cartuja, sau khi thắng pha tranh chấp với một cầu thủ Betis, tiền đạo Utrecht Miguel Rodriguez dẫn bóng lên vạch vôi giữa sân.

Nhận thấy thủ môn chủ nhà Álvaro Valles dâng hơi cao, Rodriguez lập tức dứt điểm. Cú lốp bằng chân trái từ khoảng cách 50 mét của cầu thủ người Tây Ban Nha đưa bóng đi thẳng vào lưới, khi Valles nỗ lực lùi về với vẻ vô vọng.

Tình huống Miguel Rodriguez lốp bóng rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Utrecht. Ảnh: TNT Sports

Nhưng bàn thắng đẹp này không đủ giúp Utrecht đảo ngược tình thế trong gần 40 phút còn lại tính cả bù giờ.

Trên sân nhà, Betis nhập cuộc tốt với nguồn cảm hứng từ Antony bên cánh phải hàng công. Sau nhiều lần uy hiếp cầu môn đối phương, đội bóng Tây Nha rồi cũng được đền đáp bằng màn mở tỷ số ở phút 42. Cựu cầu thủ Man Utd đi bóng qua một hậu vệ Utrecht, rồi tạt tầm thấp vào cấm địa cho Cucho Hernandez bay người đánh đầu về góc xa

Betis tiếp tục chơi lấn lướt sau bàn đầu. Phút 50, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt với cú sút xa của Abde Ezzalzouli.

Dù để thủng lưới từ cú lốp ở giữa sân sau đó ít phút, Betis vẫn không nao núng. Họ giữ thế trận tốt và lẽ ra có thể ghi thêm bàn với hai pha cứa lòng và đối mặt thủ môn.

Antony (phải) mừng bàn trong trận Betis 2-1 Utrecht ở Europa League tối 27/11. Ảnh: EPA

Trận thắng Utrecht giúp Betis cải thiện cơ hội giành vé vào thẳng vòng 1/8 Europa League. Antony và đồng đội hiện xếp thứ năm với 11 điểm, ba trận thắng và hai hòa, chỉ kém đội dẫn đầu Lyon một điểm. Tương tự Champions League, 8 đội dẫn đầu sau 8 lượt đấu sẽ vào thẳng vòng 1/8. 16 đội tiếp theo sẽ phải chia cặp tranh tám vé còn lại.

Antony ghi 9 bàn và kiến tạo 5 lần cho Betis trong 26 trận nửa cuối mùa 2024-2025, khi được Man Utd cho mượn. Sau khi được mua đứt với giá 29 triệu USD, tiền đạo cánh người Brazil tiếp tục ghi 6 bàn và kiến tạo ba lần qua 13 trận mùa này.

"Đây là một trận đấu khó khăn, chiến thắng rất quan trọng", Antony nói. "Nó mang lại sự tự tin cho đội bóng trước trận derby".

Tuy nhiên, Antony cũng lấy làm tiếc vì không thể chơi trận derby với kình địch Sevilla cuối tuần này. Ở vòng La Liga gần nhất, anh phải nhận thẻ đỏ do vô tình đá trúng mặt cầu thủ Girona trong một pha ham bóng.

Thanh Quý