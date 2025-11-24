Antony nhận thẻ đỏ vì đá vào mặt đối thủ

Tây Ban NhaCựu cầu thủ Man Utd, Antony bị đuổi khỏi sân sau cú móc trúng mặt đối thủ, trong trận Real Betis hòa Girona 1-1 ở vòng 13 La Liga.

Cuối hiệp hai, khi Betis dồn lên tìm bàn thắng quyết định. Antony tung người móc bóng trong cấm địa. Cùng lúc đó, hậu vệ đội khách Joel Roca nhảy lên đánh đầu trúng bóng trước. Vì thế, cú tung chân quá cao của cầu thủ Brazil trúng mặt Roca thay vì bóng.

Tình huống trọng tài Iosu Galech Apezteguia rút thẻ đỏ trực tiếp cho Antony, trong trận Real Betis hòa Girona 1-1 ở vòng 13 La Liga trên sân Cartuja, thành phố Seville, Tây Ban Nha tối 23/11/2025. Ảnh: EFE

Ban đầu trọng tài Iosu Galech Apezteguia không rút thẻ. Nhưng sau khi VAR phát hiện tình huống nguy hiểm và mời ông ra xem lại màn hình, Antony lập tức bị truất quyền thi đấu. Phải chơi thiếu người nhưng thời gian còn lại không nhiều, giúp Betis bảo toàn tỷ số hòa, giữ vững vị trí thứ năm.

Đây là thẻ đỏ trực tiếp thứ hai trong sự nghiệp của Antony, đều cùng Betis. Ngay sau quyết định của trọng tài, Antony giơ tay lên xin lỗi người hâm mộ sân Cartuja. Đáp lại, nhiều CĐV chủ nhà đồng loạt đứng dậy vỗ tay khi anh rời sân đi vào đường hầm.

Trước đó, Girona mở tỷ số trong hiệp một nhờ công tiền đạo Ukraine, Vladyslav Vanat. Trung vệ Argentina, Valentin Gomez gỡ hòa phút 75 cho chủ nhà. Kết quả giúp Betis nối dài chuỗi năm trận bất bại trên mọi đấu trường.

Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ khiến HLV Manuel Pellegrini đối mặt bài toán nhân sự ở trận derby thành Seville với Sevilla cuối tuần tới. Antony sẽ bị treo giò, vắng mặt trong chuyến làm khách đến sân của Sevilla. Cựu cầu thủ Man Utd đang là nhân tố quan trọng của Betis, với bốn bàn thắng và một đường kiến tạo trong 9 trận La Liga mùa này. Vì thế, Betis sẽ khiếu nại lên ban trọng tài về thẻ đỏ.

Antony gia nhập Betis theo dạng cho mượn tháng 1/2025, trước khi ký hợp đồng chính thức hè 2025. Anh từng bị coi là hợp đồng hớ của Man Utd, khi chuyển tới từ Ajax hè 2022 với giá 103 triệu USD. Trong chưa đầy một năm ở Betis, anh đã ghi nhiều bàn thắng hơn 2,5 mùa giải tại Old Trafford (15 so với 12 bàn).

Hoàng An