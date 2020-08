Đời chìm nổi của người hùng Champions League

Giành 20 danh hiệu ở tuổi 24, nhưng tiền vệ Bayern Kingsley Coman chưa từng được coi là trụ cột ở các đội bóng anh khoác áo.

Kingsley Coman (trái) trong trận đấu với Real Madrid mùa 2013-2014 tại Champions League. Ảnh: Reuters.

Giữa năm 1996, vợ của Christian Coman - Katia - chuẩn bị lâm bồn, nhưng hai vợ chồng họ vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào cho đứa bé. Tình cờ, người thợ điện gốc Guadeloupe đọc được một mẩu tin trên tờ Le Parisien ghi lại một câu chuyện thương tâm về nạn nhập cư bất hợp pháp. Một số thanh niên gốc Ghana đã lẻn lên một con tàu cắm quốc kỳ Ukraine để tìm đường sang châu Âu. Không may là họ bị thủy thủ phát hiện và ném tám người xuống biển. Trong số này, chỉ một người sống sót. Anh ta tên Kingsley Ofusu. Câu chuyện khiến Christian xúc động sâu sắc, và quyết định lấy tên Kingsley đặt cho con trai sắp sinh.

Cuộc sống của những người da màu tại Pháp chưa bao giờ là dễ dàng. Đó là thứ ám ảnh nhiều ngôi sao thượng thặng của bóng đá Pháp đến tận khi phát tài, như Paul Pogba, hay N'Golo Kante. Kingsley Coman không phải ngoại lệ. Năm lên sáu, nhà tân vô địch Champions League ghi danh vào đội trẻ Moissy và chơi ở đó ba năm. Với tính cách đầu tàu, Coman nhanh chóng thấy chiếc áo của CLB thị trấn quá nhỏ bé. Nhờ sự ủng hộ của cha - một người hâm mộ PSG, Kingsley quyết định dấn thân đến giấc mơ của mọi đứa trẻ da màu tại Paris khi gõ cửa PSG. Vì con, Cristian xin điều chỉnh giờ làm việc. Thay vì làm giờ hành chính như mọi nhân viên công sở, ông nhận trực tối và đêm, để dành thời gian đưa Kingsley tới học viện bóng đá trẻ PSG.

PSG của năm 2005, khi Kingsley Coman gõ cửa, là trạm trung chuyển hàng đầu của những cầu thủ trẻ tiềm năng, trước khi được các ông lớn châu Âu rước về. Rai (nhà vô địch World Cup 1994 và là em trai của huyền thoại Socrates), George Weah, Jay-Jay Okocha, Ronaldinho, và Gabriel Heinze đều từng khoác chiếc áo màu xanh của PSG trong những ngày đầu chập chững tới châu Âu. Để sánh ngang với những tên tuổi lẫy lừng ấy, Coman chọn cách đi tắt là luôn đối đầu với những đối thủ nhiều tuổi hơn. Ngày 17/2/2013, cầu thủ chạy cánh sinh năm 1996 lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt đội một PSG khi mới 16 tuổi.

Được khoác áo đội bóng thần tượng thuở nhỏ và sớm ra mắt đội một, tưởng như tương lai xán lạn sẽ chờ Coman. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Coman chỉ có thêm ba lần nữa xuất hiện trong vòng một năm rưỡi kế tiếp. Cùng với sự ra đi của Giám đốc Thể thao Leonardo Araujo, thượng tầng PSG biến động, kéo theo sự xuất hiện của một loạt ngôi sao trong năm 2013, trong đó đáng kể là hai người cạnh tranh trực tiếp vị trí với Coman - Edinson Cavani và Lucas Moura. Cầu thủ người Pháp đơn giản là không thể tìm thấy suất ra sân, chứ đừng nói đá chính. Ngày ký hợp đồng chuyên nghiệp ở tuổi 18 - năm 2014 - sắp tới gần, nhưng PSG tuyệt nhiên không có động thái nào giữ chân Coman.

Coman (phải) đánh đầu tung lưới PSG, ghi bàn duy nhất giúp Bayern vô địch Champions League mùa này. Ảnh: imago.

Có nhiều cách để đi tới thành công và không nhất thiết lúc nào cũng phải theo đường thẳng. Chơi cho CLB thần tượng là niềm đam mê, nhưng sự nghiệp một cầu thủ vốn chẳng dài. Ở lại Paris và chấp nhận làm kép phụ cho Cavani, Moura, Jeremy Menez, Javier Pastore là quá rủi ro với một cầu thủ trẻ rất cần được cọ xát thường xuyên. Sau những buổi nói chuyện dài với cha, Kingsley Coman quyết định không ký hợp đồng chuyên nghiệp với PSG. "Con đường Anelka" - Nicolas Anelka - đàn anh cũng xuất thân từ PSG, rời CLB ở tuổi 17 và được chính PSG rước về ba năm sau - hấp dẫn Coman. Vừa hay lúc đó Max Allegri mới lên dẫn dắt Juventus. Ông thầy người Italy muốn có những nhân tố trẻ trung hỗ trợ cho kinh nghiệm của Andrea Pirlo, Carlos Tevez, Fernando Llorente. Coman gật đầu với chuyến phiêu lưu tới Italy.

Năm lần đá chính ở Serie A trong tổng số 20 trận trên mọi đấu trường là thống kê không tồi cho một cầu thủ 18 tuổi, nhưng số phận tiếp tục thử thách Coman ngay mùa hè kế tiếp. Juventus, trong tham vọng vô địch Champions League nhờ lọt vào chung kết mùa 2014-2015, chiêu mộ Paulo Dybala, Juan Cuadrado. Những niềm tự hào của lò đào tạo Juventus một thời như Paolo De Ceglie bật bãi. Một lần nữa, cầu thủ chạy cánh người Pháp thấy rùng mình vì rừng chông gai trong hành trình tìm suất đá chính. Quyết định chia tay Turin, nơi Coman mới gắn bó một năm, đến nhanh chóng và dứt khoát hơn nhiều so với lần rời PSG. Anh tìm được một bến đỗ mới - Bayern Munich, CLB đang lùng sục khắp châu Âu để tìm người thay thế Franck Ribery và Arjen Robben. "Hùm xám" lúc đó cũng vừa chiêu mộ Arturo Vidal từ Juventus. Khoản phí mượn chưa tới 8 triệu USD, kèm điều khoản mua đứt hơn 23 triệu USD cho Coman vẫn hời, bởi cộng tổng, nó vẫn chưa bằng chữ ký trị giá 33 triệu USD của Douglas Costa - một tân binh khác đến Bayern hè 2015.

Ở tuổi 19, Coman làm được nhiều điều mà các đàn anh không thể: kinh qua ba CLB hàng đầu là PSG, Juventus, Bayern, được làm việc với những HLV tên tuổi như Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Allegri, Pep Guardiola. Nhưng khủng khiếp nhất phải kể tới bộ sưu tập danh hiệu của cầu thủ này. Hết mùa đầu tiên trong màu áo Bayern, Coman có tổng cộng tám danh hiệu, trong đó có năm chức vô địch quốc gia. Tính tới khi ghi bàn duy nhất giúp Bayern vô địch Champions League hôm 23/8, số danh hiệu trong bộ sưu tập của anh tăng lên thành 20. Với tốc độ giành 2,5 danh hiệu mỗi mùa như hiện tại, nếu có thể chơi bóng thêm 10 năm, Coman đủ sức bắt kịp kỷ lục giành 43 danh hiệu của Dani Alves.

Các danh hiệu của Coman PSG: 2 Ligue 1, 1 Cup Liên Đoàn, 1 Siêu Cup Pháp. Juventus: 2 Serie A, 1 Cup Italy, 1 Siêu Cup Italy. Bayern Munich: 5 Bundesliga, 3 DFB Pokal, 3 Siêu Cup Đức, 1 Champions League.

Không chỉ "mắn" danh hiệu, Coman còn nổi tiếng là khắc tinh của những đội bóng cũ. Pha lập công vào lưới PSG ở chung kết Champions League mùa này có lẽ sẽ còn được nhắc đến nhiều năm nữa. Nhưng bốn năm trước, anh cũng từng khiến một đội bóng cũ khác là Juventus khóc hận. Năm đó, Coman cùng Bayern đụng độ "Lão Bà" ở vòng 1/8. Trận lượt đi tại Turin, Bayern chơi tuyệt hay và dẫn 2-0, nhưng sự lơi lỏng nơi hàng thủ khiến họ chỉ ra về với một kết quả hòa. Sai lầm ấy suýt khiến Bayern trả giá ở lượt về. Họ bị dẫn hai bàn sau chưa đầy nửa giờ. Tuổi tác khiến Ribery không tài nào vượt qua Stephan Lichtsteiner cùng sự bọc lót của Cuadrado. Nhìn vào ghế dự bị, Guardiola chỉ có nhõn Coman đủ sức kéo giãn hàng phòng ngự Juventus, trong bối cảnh Robben chấn thương, còn Mario Gotze sa sút phong độ.

Giữa hiệp hai, Coman vào sân, mang theo toàn bộ hy vọng Champions League của Guardiola trong mùa giải cuối cùng tại Allianz Arena. 13 phút sau, Bayern hưởng lợi từ việc năm tiền vệ Juventus bị căng ra hết cỡ, tạo thời cơ cho Robert Lewandowski rút ngắn tỷ số. Khi trận đấu bước vào phút bù giờ, Coman làm 70.000 CĐV nhà vỡ òa. Từ cánh phải, tiền vệ người Pháp rót bóng về phía cột xa cho Thomas Muller, vốn đứng sẵn từ trước, bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2. Trận đấu phải kéo dài sang hiệp phụ. Với khí thế đang lên, Thiago Alcantara nâng tỷ số lên 3-2, trước khi Coman "đóng hòm" đội bóng cũ bằng pha đi bóng rồi cứa lòng điệu nghệ ở cánh phải.

Cú đánh đầu của King Coman Cú đánh đầu thành bàn của Coman ở chung kết Champions League.

Sự nghiệp của Coman không cất cánh nhờ màn trình diễn tuyệt hảo trước Juventus, dù anh có sáu bàn qua 35 trận cho Bayern ngay mùa đầu tiên. Hai lý do chính khiến Coman mãi lẹt đẹt ở dạng tiềm năng, bất chấp việc đã vào chung kết Euro 2016 cùng tuyển Pháp, là chấn thương và HLV bị thay liên tục. Mùa 2016-2017, Bayern bổ nhiệm thầy cũ của Coman - Ancelotti, nhưng tiền vệ sinh năm 1996 ít ra sân hơn do không được xếp đá cánh sở trường. Trên France Football, anh thừa nhận: "Vị trí cũ mà Guardiola dành cho có vẻ phù hợp với tôi hơn. Tôi ít dính chấn thương và được tự do qua người theo yêu cầu của HLV. Đó là khả năng tốt nhất của tôi". Cuối mùa này, dù được Bayern kích hoạt điều khoản mua đứt, Coman thốt lên: "Quả là một mùa bóng trắc trở. Tôi từng nghĩ đến chuyện ra đi".

Giữa mùa thứ ba ở Bayern, Ancelotti bị sa thải. Jupp Heynckes được mời về giải cứu "Hùm xám", và ông cứu luôn cả Coman. Lối đá biên, giàu tốc độ, vốn phù hợp với Coman, được HLV người Đức đem trở lại. Tiền vệ trưởng thành từ lò PSG đá 33 trận, ghi bảy bàn. Nhưng khi mọi chuyện đang suôn sẻ, anh rách dây chằng và phải lên bàn mổ. Mùa sau nữa, Coman làm việc với ông thầy thứ sáu trong bảy mùa đá chuyên nghiệp. Anh "chào" Niko Kovac bằng cách tái phát chấn thương dây chằng mùa trước và nghỉ tới ba tháng. Cứ như vậy, Coman chỉ chơi khoảng hơn 30 trận mỗi mùa - bằng khoảng hai phần ba tổng số trận tối đa.

Ở tuổi 19, Coman vượt xa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo về số danh hiệu, nhưng đến tuổi 23, khi hai đàn anh đều giành Quả Bóng Vàng, sao trẻ người Pháp lại tỏ ra đuối sức. Anh chật vật khẳng định bản thân trong mắt HLV thứ bảy làm việc cùng. Dưới bàn tay Hansi Flick, những cầu thủ trẻ như Serge Gnabry, Leon Goretzka, Alphonso Davies, Joshua Kimmich đều chơi hay hơn, duy có Coman chững lại. Anh đá chính trong trận gặp Chelsea ở lượt đi vòng 1/8 nhưng chơi vật vờ, rồi mất luôn vị trí cho tới tận chung kết.

24 tuổi, đoạt 20 danh hiệu và vừa ghi bàn giúp đội nhà lên đỉnh châu Âu, nhưng cuộc đời chìm nổi từ ngày làm cầu thủ chuyên nghiệp chưa khiến Coman yên lòng. Trả lời Kicker sau chung kết với PSG, anh nói: "Tôi không nghĩ mình đã bước ra khỏi bóng tối, càng chưa thể so sánh với Ribery và Robben. Cả hai là những cầu thủ phi thường, với một sự nghiệp phi thường. Điều họ làm không chỉ là vô địch Champions League, và để bắt kịp họ, tôi còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa".

Chưa làm việc cùng HLV nào quá hai năm, nhưng giờ Coman có thể đặt niềm tin vào Hansi Flick, người vừa thoát khỏi bóng tối khi là HLV thứ hai trong lịch sử Bayern đoạt cú ăn ba. Không những giúp Coman được biết đến trên toàn thế giới khi trao suất đá chính chung kết Champions League, nhà cầm quân 55 tuổi còn chỉ cho anh con đường để sánh ngang Ribery, Robben: "Coman thích ghi bàn và đã cho mọi người thấy là cậu ấy có khả năng ấy. Đó là điều rất quan trọng để vươn tới đỉnh cao".

Thắng Nguyễn