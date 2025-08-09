Đôi bạn thân chuyên Toán cùng tốt nghiệp thủ khoa trường Y

Từ lớp Toán trường chuyên Sư phạm, Thành Đồng và Tùng Kiên đỗ vào hai đại học Y Dược top đầu, cùng tốt nghiệp thủ khoa ngành Răng Hàm Mặt sau 6 năm.

Tạ Thành Đồng, 24 tuổi, vừa hoàn thành chương trình bác sĩ Răng Hàm Mặt ở trường Đại học Y Hà Nội. Với điểm học tập 8.39/10, Đồng là thủ khoa đầu ra của ngành, khóa 2019-2025.

Bạn thân của Đồng, Hoàng Tùng Kiên, 24 tuổi, cũng dẫn đầu ngành Răng Hàm Mặt, trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, với điểm học tập 3.84/4. Ngày xét tuyển đại học, Kiên cũng là thủ khoa đầu vào ngành này.

"Có Đồng là bạn, đi cùng nhau lâu như vậy, mình thấy rất vui và biết ơn sự hiện diện của Đồng trong thời gian qua", Kiên nói.

Thành Đồng (trái) và Tùng Kiên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hai chàng trai cùng ở Hà Nội, quen nhau năm 2016 khi trở thành học sinh lớp chuyên Toán 1, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm. Ấn tượng đầu tiên của Đồng về Kiên là sự tinh tế, tình cảm.

"Lúc mới nhận lớp, mình ứng cử làm lớp trưởng, nhưng không được chọn. Kiên là người duy nhất tới và an ủi mình", Đồng kể.

Gia đình có truyền thống trong ngành Răng Hàm Mặt, Đồng và Kiên sớm xác định học khối B00 (Toán, Hóa, Sinh) để thi ngành này. Vì vậy, cả hai dần thân thiết hơn. Ngoài thời gian trên lớp, hai nam sinh học chung lớp học thêm Toán, Sinh. Đồng kể thường hiểu môn Sinh chậm hơn, nên hay nhờ Kiên giảng lại. Bù lại, Đồng khá tự tin về môn Toán. Cả hai thường xuyên trao đổi và hỗ trợ nhau học.

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, hai nam sinh cùng đạt trên 26 điểm, trúng tuyển đúng ngành mong muốn. Dù không còn học chung, Đồng và Kiên vẫn giữ liên lạc, thường xuyên chia sẻ tài liệu học, trao đổi kiến thức.

Cả hai chú trọng hiểu bản chất, gốc rễ của vấn đề, từ đó mở rộng kiến thức và học nâng cao. Kiên thường chủ động làm đề cương, còn Đồng sau buổi học sẽ lên danh sách câu hỏi theo nội dung bài, rồi tự trả lời.

Môn mà Kiên thích nhất là Nha chu, về các bệnh lý phổ biến ở lợi. Còn Đồng hứng thú với các môn về chỉnh nha. Điều này góp phẩn định hình hướng phát triển của hai nam sinh, khi Kiên muốn trở thành bác sĩ điều trị các bệnh lý về răng miệng, còn Đồng làm về chỉnh nha, chỉnh hình.

Đồng nhớ nhất lần đầu cả hai nhận học bổng Vallet, năm 2022. Học bổng mang tên giáo sư Odon Vallet người Pháp, trị giá 24 triệu đồng một suất (năm 2022). Mỗi trường thường có vài suất học bổng này một năm, dành cho sinh viên ưu tú. Với Đồng, đây như một sự công nhận, là minh chứng cho thấy cả hai đều rất cố gắng và nỗ lực trong môi trường của riêng mình.

Là thành viên Câu lạc bộ Răng Hàm Mặt của hai trường, Đồng và Kiên cũng có nhiều dịp gặp nhau trong các hoạt động chuyên môn.

Kiên ấn tượng nhất Hội nghị quốc tế về khoa học và đào tạo Răng Hàm Mặt (IDCMR), diễn ra cuối năm 2024 ở Quảng Ninh. Đôi bạn đều có nghiên cứu khoa học được chọn để trình bày, cùng giành giải. Cả hai cũng có thời gian ngồi lại, nói chuyện về chặng đường đã qua và chia sẻ định hướng tương lai.

Suốt 6 năm học, Đồng và Kiên gần như không vắng mặt trong các sự kiện quan trọng của nhau, như chụp kỷ yếu, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, lễ tốt nghiệp. Kiên đoán mình có thể trở thành thủ khoa sau khi thi xong môn cuối vào tháng 5, nhưng Đồng vẫn phải chờ điểm khóa luận. Vì vậy, hôm Đồng bảo vệ, Kiên tới dự và cổ vũ tinh thần bạn.

Ngày chính thức biết cả hai dần đầu ngành Răng Hàm Mặt ở hai trường, ngoài niềm vui, Đồng có cảm giác trọn vẹn.

"Có người đồng hành và cùng nhau đạt thành tích tốt, mình thấy như niềm vui nhân đôi, mừng cho mình và cả cho bạn. Đây là kết quả rất ý nghĩa với cả hai", Đồng nói.

Nhận xét về người bạn thân, Đồng thấy Kiên hòa đồng, luôn hết lòng vì bạn bè, biết cách quan tâm và cổ vũ người khác. Về năng lực, Kiên "đỉnh nóc, kịch trần" với khả năng "học một, hiểu mười", là thủ khoa đầu vào và đầu ra của ngành.

Còn trong mắt Kiên, Đồng cầu toàn và chăm chỉ, có khả năng hoạch định rõ ràng kế hoạch tương lai. Ngoài giỏi chuyên môn, Đồng đã có IELTS 8.5, vừa giành học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT).

Thầy Nguyễn Thành Công, giáo viên chủ nhiệm Đồng và Kiên năm lớp 10, đồng thời dạy Sinh học cho cả hai trong ba năm THPT, ấn tượng với sự vui vẻ, hòa đồng và nhiệt tình của hai học trò.

Thầy nhận xét Đồng và Kiên đều là những học sinh xuất sắc của lớp Toán 1, khi vào đại học vẫn giữ phong độ, giành nhiều học bổng, giải thưởng. Vì thế, khi biết tin hai học trò đạt danh hiệu thủ khoa, thầy Công vui, song không quá bất ngờ.

"Tôi tin tưởng Đồng và Kiên sẽ tìm được hướng đi để trở thành những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này", thầy Công nói.

Thầy Công (đội mũ) gặp gỡ Kiên (ngồi cạnh), Đồng (ngoài cùng bên phải) và các học sinh cũ của lớp Toán 1 khóa 2016-2019. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đầu tháng 10, Đồng sẽ đến Nhật Bản, bắt đầu hành trình 4 năm làm nghiên cứu sinh ngành Chỉnh hình răng mặt. Về lâu dài, Đồng mong có thể trở về Đại học Y Hà Nội làm giảng viên, song song hành nghề.

Kiên chia kế hoạch tương lai thành hai giai đoạn. Trong 5 năm tới, chàng trai mong có thể đứng trên một sân khấu để chia sẻ về vấn đề mình đã nghiên cứu trong thời gian dài. 5 năm sau đó, Kiên đặt mục tiêu tạo được hiệu quả thực tế, điều trị thành công cho các bệnh nhân.

Cả hai sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhau trên chặng đường sắp tới.

Thanh Hằng