Đôi bạn khác biệt ngoại hình gây 'sốt' khi mặc giống nhau

Denise Mercedes và bạn mặc cùng phong cách

Denise Mercedes sinh năm 1991, là người mẫu Mỹ gốc Dominica. Cô bắt đầu làm mẫu từ năm 13 tuổi. Khi Mercedes 16 tuổi, cô bắt đầu gửi hồ sơ cho các công ty nhưng không nhận được phản hồi bởi khi đó, người mẫu ngoại cỡ chưa được làng mốt chấp nhận. Năm 2012, Mercedes bắt đầu viết blog thời trang dành cho phụ nữ ngoại cỡ và nhận được một số hợp đồng làm mẫu cho Forever 21, Target, JCPenney và Rue21.

Năm 2017, Mercedes sáng lập chiến dịch tôn vinh cơ thể "Because it's my body", khuyến khích mọi người đăng những tấm ảnh chân thật nhất về hình thể. Ngoài làm mẫu, cô điều hành cửa hàng kinh doanh thời trang riêng Rebdolls.