Olivia Rodrigo: Cô bé mặc giản dị thành ngôi sao gợi cảm

Ca sĩ 19 tuổi Olivia Rodrigo ngày càng chuộng đầm khoe hình thể từ khi xuất hiện trên thảm đỏ năm 2015 đến nay.

Ở Grammy 2022, Olivia Rodrigo được báo chí quốc tế đánh giá cao trong các hạng mục quan trọng. Ca sĩ ẵm ba giải gồm: Nghệ sĩ mới xuất sắc, Trình diễn đơn ca pop xuất sắc, Album pop xuất sắc.

Sinh ngày 20/2/2003 tại Temecula, California, Olivia có cha là người Philippines, mẹ người Đức mang dòng máu Ireland. Năm 2015, cô lần đầu được khán giả biết tới khi đóng quảng cáo cho thương hiệu thời trang Old Navy cùng diễn xuất trong An American Girl: Grace Stirs Up Success. Từ năm 2016, Olivia theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp, góp mặt trong các dự án của Disney như Bizaardvark, High School Musical: The Musical: The Series... Ca sĩ trở thành hiện tượng âm nhạc với bản hit Drivers License năm 2021, được Billboard vinh danh "Người phụ nữ của năm" nhờ thành công đột phá của album Sour. Tạp chí Variety xếp cô vào nhóm nàng thơ thế hệ mới ở Hollywood.

Ngoài âm nhạc và điện ảnh, Olivia Rodrigo đang gây chú ý trong làng mốt với gu thời trang gợi cảm. Hơn sáu năm qua, Olivia không ngừng hoàn thiện phong cách. Những năm đầu bước chân vào làng giải trí, ngôi sao mặc trang phục đơn giản, đúng lứa tuổi như quần jeans, sơ mi, áo phông... của thương hiệu bình dân. Từ năm 2021, Olivia "lột xác" cả về sắc vóc lẫn gu mặc. Cao 1,65 m, cô ưu tiên váy áo khoét ngực, ôm cơ thể, khoe đường cong với số đo ba vòng 86-70-99 cm.

