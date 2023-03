Độc tố khiến 10 người Quảng Nam nhập viện nguy hiểm thế nào

Botulinum được coi là một trong những độc tố mạnh nhất hiện nay, có thể gây tử vong ở liều chưa đến 0,1 mg.

Ngày 18/3, Sở Y tế Quảng Nam ghi nhận nhiều bệnh nhân bị ngộ độc botulinum, sau khi ăn món cá chép muối chua. Cùng ngày, ba chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy mang 5 lọ thuốc giải độc hỗ trợ cứu người. Đây là thuốc rất hiếm, thông thường Việt Nam không dự trữ hoặc cả nước chỉ có vài lọ.

Bác sĩ Phạm Văn Phúc, Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết botulinum là một trong những độc tố mạnh nhất được nhân loại ghi nhận, sinh ra từ vi khuẩn kỵ khí C. botulinum. Vi khuẩn này tạo ra bào tử chịu nhiệt, thường tìm thấy trong đất, rau quả, hải sản và có thể tồn tại trong điều kiện bất lợi.

Theo bác sĩ Phúc, thực phẩm đóng hộp, đặc biệt là thức ăn có độ acid thấp (pH > 4,5), là nguồn nhiễm độc tố phổ biến nhất qua đường tiêu hóa. Rau quả, cá, trái cây và gia vị là phương tiện truyền bệnh phổ biến nhất; thịt bò và các sản phẩm từ sữa, thịt lợn, gia cầm cùng các loại thực phẩm khác cũng có thể gây bệnh.

Còn PGS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách Khoa, Hà Nội, cho biết tất cả thực phẩm từ rau, củ, quả đến thịt, hải sản, nếu chế biến không đảm bảo và đóng kín trong hộp, can, lon, chai, hũ, đều tạo điều kiện cho nha bào phát triển thành vi khuẩn sinh độc tố. Thực phẩm có nguồn gốc giàu protein như thịt, cá có tỷ lệ nhiễm vi khuẩn nhiều hơn.

Các dấu hiệu đầu tiên của ngộ độc gồm buồn nôn, nôn, suy nhược và chóng mặt. Sau đó, cơ thể xuất hiện các triệu chứng thần kinh như suy giảm thị lực, nhìn mờ hoặc nhìn đôi; mất chức năng cổ họng và miệng bình thường như khó nói và nuốt, khô miệng, họng và lưỡi, đau họng; mệt mỏi chung, thiếu phối hợp cơ, và khó thở. Các triệu chứng tiêu hóa có thể xuất hiện như đau bụng, tiêu chảy hoặc táo bón. Khi cơ hoành và cơ ngực bị nhiễm độc, việc hô hấp sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến tử vong do ngạt.

Các triệu chứng bắt đầu đột ngột, thường từ 18 đến 36 giờ sau khi ăn phải độc tố, mặc dù giai đoạn ủ bệnh có thể thay đổi từ 4 giờ đến 8 ngày. Buồn nôn, nôn mửa, đau thắt bụng, và tiêu chảy thường xảy ra trước các triệu chứng thần kinh.

Hai lọ thuốc được Bệnh viện Bạch Mai nhập từ Thái Lan để điều trị bệnh nhân bị ngộ độc pate Minh Chay, năm 2020. Ảnh: Chi Lê.

Bác sĩ Phúc nhận định độc tố botulinum rất hiếm gặp ở Việt Nam. Muốn chẩn đoán chính xác bệnh phải dựa vào nhiều yếu tố như điều tra dịch tễ, lâm sàng, xét nghiệm và nuôi cấy phân lập vi khuẩn... Nước ta vốn không sản xuất cũng như không tích trữ sẵn loại huyết thanh giải độc. Việc nhập thuốc từ nước ngoài cũng mất khá nhiều thời gian. Trong khi đó, giai đoạn vàng để huyết thanh phát huy hiệu quả tối đa chỉ có ba ngày đầu tiên kể từ khi trúng độc.

Nếu không có thuốc giải độc hoặc quá thời gian điều trị đặc hiệu bằng thuốc kháng độc tố, nhiệm vụ của nhân viên y tế là kéo dài sự sống cho bệnh nhân, bằng cách hỗ trợ thở máy.

"Tuy nhiên, bất cập của thở máy là thời gian kéo dài, mang đến nhiều nguy cơ khác cho người bệnh như biến chứng viêm, tổn thương phổi. Đặc biệt là người cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền, phải nằm liệt lâu, nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện khó tránh khỏi, có thể tử vong", ông Phúc nói.

Ngoài ra, bệnh nhân cần được hỗ trợ hồi phục bằng tăng cường dinh dưỡng, bổ sung vitamin nhóm B, tập vật lý trị liệu, lọc máu, thay huyết tương. Trong điều trị, người bệnh cần được theo dõi sát để hạn chế tối đa biến chứng.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên thực hiện ăn chín uống sôi, chọn các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tiêu chuẩn chất lượng và an toàn được công nhận. Thận trọng với các thực phẩm đóng kín có mùi vị hoặc màu sắc thay đổi, đồ hộp bị phồng, hở...

Tháng 8/2020, hàng chục người trên cả nước bị ngộ độc bolutinum do ăn pate Minh Chay, nguy kịch. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều phối hai lọ thuốc giải độc botulinum từ Thái Lan về Hà Nội để cứu hai vợ chồng ngộ độc botulinum điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Thuốc có giá 8.000 USD một lọ. Tháng 9/2020, WHO tài trợ khẩn cấp 10 liều thuốc kháng độc botulinum nữa, đưa từ Thụy Sĩ về.

Thúy Quỳnh