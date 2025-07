Doanh thu 'Conan 28' vượt 100 tỷ đồng

"Thám tử lừng danh Conan: Dư ảnh của độc nhãn" thu 105 tỷ đồng sau năm ngày chiếu, không có đối thủ ở rạp Việt cuối tuần.

Theo thống kê của trang quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ba ngày 25-27/7, phần mới Thám tử lừng danh Conan thu hơn 52 tỷ đồng. Ở hai ngày chiếu sớm 19-20/7, tác phẩm đạt hơn 40 tỷ đồng.

Trailer 'Thám tử lừng danh Conan: Dư ảnh của độc nhãn' Trailer "Thám tử lừng danh Conan: Dư ảnh của độc nhãn", công chiếu trong nước ngày 25/7. Video: CGV

Ông Nguyễn Khánh Dương - sáng lập Box Office Vietnam - cho biết bộ phim không có đối thủ ở rạp trong nước. Mỗi ngày, phim có hơn 4.000 suất chiếu, con số gấp bốn lần bom tấn The Fantastic Four: First Steps của Marvel. Dự kiến trong tuần tới, Conan 28 tiếp tục duy trì số suất chiếu lớn và lượng vé ổn định, trở thành phim ăn khách nhất tại Việt Nam mùa hè này.

Trước khi công chiếu Việt Nam, dự án tạo hiệu ứng trên thị trường quốc tế. Ở Nhật Bản, tác phẩm vượt mốc 14,4 tỷ yen (hơn 97 triệu USD) trong 90 ngày, xếp thứ 19 trong danh sách phim ăn khách nhất nước này. Tại Trung Quốc, khi ra mắt cuối tháng 6, phim vượt F1 của Brad Pitt để dẫn đầu phòng vé, sau đó thu về 40 triệu USD - cao nhất trong series.

Phần mới đánh dấu màn trở lại của bộ ba cảnh sát tỉnh Nagano, trong đó nhân vật trung tâm là cảnh sát Yamato Kansuke - người mất đi một mắt sau vụ lở tuyết nghiêm trọng. 10 tháng sau, anh hội ngộ nhóm của thám tử Mori Kogoro và Conan khi họ đang điều tra một vụ ám sát bí ẩn. Hai vụ án tưởng chừng không liên quan lại có nhiều manh mối chung, gồm cả ký ức mơ hồ của Yamato về vụ tai nạn năm nào.

Conan phải giải mã bí ẩn của hai vụ án trong phần phim thứ 28. Ảnh: Tagger

Phim do Katsuya Shigehara - từng thực hiện phần Tàu ngầm sắt màu đen - đạo diễn. Biên kịch là Takeharu Sakurai, người gắn bó lâu năm với loạt phim Conan. Tác phẩm mang màu sắc trinh thám, hành động đúng chất series những năm đầu. Một trong những điểm mới được khán giả đánh giá cao là lần đầu tiên nguyên nhân khiến thám tử Yamato Kansuke mất một bên mắt - chi tiết chưa từng xuất hiện trong truyện hay anime gốc - được tiết lộ.

Ngoài ra, nhân vật Mori Kogoro được xây dựng có chiều sâu, không còn "ngủ gật" để phá án. Cái chết của đồng nghiệp cũ khiến ông trở nên nghiêm túc, bản lĩnh, để lại nhiều ấn tượng ở cao trào cuối phim. Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều khán giả cho rằng việc xây dựng kỹ tâm lý nhân vật giúp Dư ảnh của độc nhãn được xem là một trong những phần hay nhất.

Ở bảng xếp hạng phòng vé Việt cuối tuần qua, xếp thứ hai là The Fantastic Four: First Steps với 13 tỷ đồng, với khoảng 1.500 suất chiếu mỗi ngày. Phim khởi động giai đoạn thứ sáu của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), mở đường cho Avengers: Doomsday, dự kiến ra mắt năm 2026. Không đơn thuần kể về cuộc chiến thiện ác, phim miêu tả tình cảm gia đình, lòng tin và sự đánh đổi.

Đứng thứ ba là Smurfs (Xì Trum), thu 2,6 tỷ đồng. Dù có dàn sao lồng tiếng, phim kém hấp dẫn ở khâu hình ảnh và âm nhạc, không tạo điểm nhấn giữa mùa phim hè. Phim kinh dị Quỷ ăn hồn (1,4 tỷ đồng) và Tiếng ồn quỷ dị (986 triệu đồng) lần lượt xếp thứ tư và năm.

Quế Chi