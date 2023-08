Doanh thu Apple giảm quý thứ ba liên tiếp

iPhone, iPad, MacBook có doanh số không như mong đợi khiến doanh thu Apple tiếp tục giảm, nhưng mảng dịch vụ lại đạt kỷ lục.

Theo kết quả quý tài chính quý III/2023 của Apple kết thúc vào ngày 1/7, doanh thu của hãng đạt 81,8 tỷ USD, thấp hơn 1% so với mức kỳ vọng 81,69 tỷ USD và giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là quý thứ ba liên tiếp của Apple ghi nhận tình trạng giảm doanh thu - thời gian dài nhất kể từ 2016. Tuy nhiên, lợi nhuận của công ty vẫn tăng 2,3% so với quý III/2022 và đạt 19,9 tỷ USD.

Người dùng trải nghiệm các thiết bị Apple tại một Apple Store ở Trung Quốc. Ảnh: Zuma

Trong quý vừa qua, lĩnh vực phần cứng chủ chốt của Apple đều có doanh thu thấp hơn so với dự đoán từ giới phân tích. Trong đó, iPhone mang về 39,67 tỷ USD, thấp hơn 2% so với mức kỳ vọng 39,91 tỷ USD, doanh thu máy Mac 6,84 tỷ USD, thấp hơn 7% so với ước tính 6,62 tỷ USD, và doanh thu iPad đạt 5,79 tỷ USD, thấp hơn 20% so với dự đoán 6,41 tỷ USD.

Trong khi đó, doanh thu từ sản phẩm khác như Apple Watch, AirPods, AirTags... đạt 8,28 tỷ USD, cao hơn 2% so với dự đoán. Đặc biệt, mảng dịch vụ là điểm sáng cho công ty khi đạt doanh thu 21,21 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Hiện mảng dịch vụ được xem là hướng đi đúng đắn của Apple. Trong quý vừa qua, hãng đã đạt cột mốc hơn một tỷ đăng ký trả phí cho các dịch vụ gồm Apple Music, Apple TV và qua cửa hàng ứng dụng App Store.

"Dù mọi người luôn muốn xem sản phẩm tuyệt vời tiếp theo của Apple là gì, nhưng mảng dịch vụ là nguồn doanh thu định kỳ tuyệt vời mà công ty có được", Trip Miller, chuyên gia của Gullane Capital Partners, nói với WSJ.

Giám đốc tài chính Apple Luca Maestri cho biết mảng dịch vụ đã lập kỷ lục của hãng. Ông cho biết, số lượng đăng ký đã tăng 150 triệu trong năm qua và tăng gấp đôi so với ba năm trước.

"Mọi người đang chi tiêu cho dịch vụ, cho thấy hoạt động kinh tế đang tốt", Maestri nói. "Đối với chúng tôi, dịch vụ là chỉ báo hàng đầu về sức mạnh và tình trạng của hệ sinh thái Apple, thể hiện được việc khách hàng gắn bó với các thiết bị của chúng tôi ở mức nào".

Tronh quý tiếp theo, Apple kỳ vọng mảng kinh doanh iPhone và dịch vụ sẽ tăng tốc. Giới phân tích dự đoán doanh thu công ty có thể tăng nhẹ 1% lên 90,2 tỷ USD.

Bảo Lâm (theo CNBC, WSJ)