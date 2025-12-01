Doanh số xuất khẩu vũ khí toàn cầu đạt mức kỷ lục

Viện nghiên cứu Thụy Điển nói doanh số của 100 công ty quốc phòng hàng đầu thế giới đạt kỷ lục 679 tỷ USD, gần một nửa đến từ Mỹ.

"Doanh số vũ khí toàn cầu trong năm ngoái đạt mức cao nhất mà chúng tôi từng ghi nhận, khi các công ty quốc phòng tận dụng giai đoạn nhu cầu cao", Lorenzo Scarazzato, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) có trụ sở tại Thụy Điển, cho biết hôm 30/11.

Theo SIPRI, doanh số của 100 công ty quốc phòng hàng đầu thế giới trong năm 2024 đạt mức kỷ lục 679 tỷ USD, cao hơn 5,9% so với năm trước đó. Doanh thu của nhóm này cũng tăng 26% trong giai đoạn 2015-2024.

39 tập đoàn Mỹ có mặt trong danh sách 100 công ty quốc phòng hàng đầu thế giới, thu về 334 tỷ USD trong năm 2024 và chiếm gần một nửa tổng doanh số toàn cầu. Con số này tăng khoảng 5,8% so với cùng kỳ trước đó.

Xe tăng Abrams được chuyển lên tàu hỏa tại bang California, Mỹ, ngày 18/11. Ảnh: US Army

26 công ty đến từ châu Âu, đạt mức tăng 13% và tổng giá trị đơn hàng 151 tỷ USD. Tập đoàn Czechoslovak (CSG) ghi nhận tăng trưởng 193%, mức cao nhất trong danh sách, và đạt doanh số 3,6 tỷ USD, chủ yếu nhờ sáng kiến cung cấp đạn pháo cho Ukraine do Cộng hòa Czech khởi xướng.

Hai tập đoàn của Nga cũng nằm trong danh sách với tổng doanh thu là 31,2 tỷ USD, tăng 23%. SIPRI nhận định Nga đang thiếu lao động lành nghề để đảm bảo năng suất cần thiết cho nhu cầu hiện tại của quân đội.

Tổng doanh thu của 23 công ty ở châu Á và châu Đại Dương giảm 1,2%, xuống còn 130 tỷ USD. Các chuyên gia cho rằng điều này đến từ mức sụt giảm lớn của các hãng quốc phòng Trung Quốc, khi nhiều hợp đồng lớn bị hoãn hoặc hủy trong năm 2024. Trong khi đó, doanh thu của Nhật Bản và Hàn Quốc tăng nhờ nhu cầu từ châu Âu.

9 doanh nghiệp có trụ sở tại Trung Đông đạt doanh số 31 tỷ USD. Ba doanh nghiệp của Israel có tổng doanh thu tăng 16%, lên mức 16,2 tỷ USD.

Jade Guiberteau Ricard, chuyên gia SIPRI, cho biết mức tăng trong năm qua chủ yếu bắt nguồn từ châu Âu, do nhu cầu từ Ukraine, các bên viện trợ quân sự cho nước này và những quốc gia cần bổ sung kho dự trữ. Nhiều quốc gia châu Âu đang tìm cách mở rộng quy mô và hiện đại hóa quân đội, điều này sẽ tạo ra nguồn cầu mới đối với vũ khí.

Tuy nhiên, nhóm chuyên gia SIPRI cho biết các hãng quốc phòng châu Âu đang gặp khó khăn trong đáp ứng nhu cầu, do tìm kiếm nguồn cung nguyên vật liệu sẽ ngày càng gặp nhiều trở ngại.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)