Doanh số xe xăng cỡ A xuống thấp nhất sau 3 năm

Doanh số xe cỡ A tại Việt Nam trong tháng 2 chỉ đạt 208 xe, là mức thấp nhất kể từ năm 2023, cho thấy phân khúc đã thu hẹp.

Lượng bán này giảm mạnh so với 527 xe của tháng 1, tương đương mức giảm 60,5%, phản ánh rõ xu hướng thu hẹp quy mô thị trường sau giai đoạn từng rất phổ biến với người mua xe lần đầu.

Trong các mẫu xe còn ghi nhận doanh số, Hyundai i10 tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu phân khúc. Mẫu xe cỡ nhỏ của của Hyundai đạt 537 xe trong hai tháng đầu năm, chiếm khoảng 73% thị phần. Tuy nhiên, doanh số của mẫu xe này cũng giảm đáng kể giữa hai tháng đầu năm, từ 364 xe trong tháng 1 xuống 173 xe trong tháng 2, tương đương mức giảm khoảng 52,5%.

Đứng thứ hai là Toyota Wigo với 198 xe lũy kế trong hai tháng đầu năm. So với i10, doanh số của Wigo thấp hơn đáng kể, đồng thời mức giảm theo tháng cũng mạnh hơn. Mẫu hatchback của Toyota bán được 163 xe trong tháng 1, nhưng sang tháng 2 chỉ còn 35 xe, tương đương mức giảm khoảng 78,5%. Như vậy, cả hai mẫu xe Hàn - Nhật trong bảng xếp hạng đều đã chạm đáy doanh số.

Trong khi đó, Kia Morning đã ngừng công bố số liệu bán hàng từ đầu năm 2026. Trước đó, mẫu xe này vốn đã có doanh số thấp trong phân khúc, thường chỉ dao động vài chục xe mỗi tháng. Việc Morning không còn xuất hiện trong bảng thống kê doanh số khiến phân khúc xe cỡ nhỏ trên thực tế chỉ còn hai mẫu xe có số liệu bán hàng được ghi nhận.

Tính chung hai tháng đầu năm 2026, toàn phân khúc đạt 735 xe. So với giai đoạn trước đây khi xe cỡ A từng có tháng bán trên 1.000 xe, quy mô hiện tại đã giảm đáng kể. Xu hướng sụt giảm của xe cỡ nhỏ tại Việt Nam đã diễn ra trong nhiều năm gần đây. Trước đó, phân khúc này từng là lựa chọn phổ biến đối với nhóm khách hàng mua xe lần đầu nhờ giá bán thấp và kích thước nhỏ gọn phù hợp với đô thị. Tuy nhiên, thị hiếu người tiêu dùng dần thay đổi khi nhiều khách hàng chuyển sang các mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ, vốn có nhiều mẫu mã, trang bị tốt hơn nhưng mức giá không chênh lệch quá nhiều so với xe cỡ A.

Hyundai i10 và Toyota Wigo tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TC Motor - TMV

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các mẫu xe điện đô thị giá rẻ cũng góp phần tạo thêm áp lực cạnh tranh đối với nhóm xe xăng cỡ nhỏ. Khi thị trường ngày càng có nhiều lựa chọn ở cùng tầm giá nhưng đa dạng hơn về kiểu dáng và công nghệ, lợi thế truyền thống của xe cỡ A dần thu hẹp.

Hồ Tân