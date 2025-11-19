Doanh số xe điện tiếp đà tăng trong tháng 10

Doanh số xe điện toàn cầu tháng 10 đạt 1,9 triệu chiếc, tăng 23% nhờ sự bứt phá của nhiều thị trường, tại Việt Nam, VinFast cũng lập kỷ lục hơn 20.000 xe bán ra.

Thông tin do công ty nghiên cứu thị trường Rho Motion công bố ngày 12/11. Cụ thể, doanh số xe thuần điện (BEV) và hybrid cắm sạc (PHEV) toàn cầu tháng 10/2025 đạt 1,9 triệu chiếc, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số này, Trung Quốc tiêu thụ khoảng 1,3 triệu xe, chiếm hơn một nửa lượng xe điện bán ra toàn cầu. Tại châu Âu, doanh số tăng 36%, đạt 372.786 xe. Các thị trường còn lại tăng 37%, tương ứng 141.368 xe, phản ánh xu hướng điện hóa phương tiện đang lan tỏa ngày càng rộng.

Xe điện (EV) xuất khẩu và các container đang đỗ tại một cảng ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Ông Charles Lester, Giám đốc Dữ liệu của Rho Motion, cho biết nguyên nhân của sự tăng trưởng tại thị trường Trung Quốc là do chênh lệch giá giữa xe điện và xe chạy xăng tại quốc gia tỷ dân đang thu hẹp nhanh, giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn. Ngoài ra, việc nước này dự kiến giảm mức miễn thuế mua xe điện từ 100% xuống 50% vào cuối năm khiến người dân có xu hướng mua sớm, góp phần đẩy doanh số tăng mạnh trong tháng 10 và dự kiến tiếp tục tăng trong hai tháng cuối năm.

Tại châu Âu, các chuyên gia cho rằng việc Đức khôi phục một phần ưu đãi mua xe điện, cùng với việc mở rộng sản xuất pin trong khối EU, đã giúp giảm chi phí chuỗi cung ứng và khuyến khích người tiêu dùng quan tâm hơn với dòng xe xanh. Trước đó, khi các chính sách hỗ trợ bị dừng, thị trường từng chững lại, nhưng xu hướng này nhanh chóng phục hồi. Trong khi đó, khu vực Bắc Mỹ ghi nhận hơn 100.000 chiếc được bán ra.

Ở Việt Nam, VinFast tiếp tục dẫn đầu khi giao 20.380 ôtô điện trong tháng 10, tương đương khoảng 658 xe mỗi ngày, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên gần 125.000 chiếc. Đây là tháng thứ 12 liên tiếp hãng giữ vị trí số một thị trường ôtô trong nước.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast toàn cầu, cho biết con số hơn 124.000 xe sau 10 tháng là "chưa từng có tiền lệ" tại Việt Nam, thể hiện sự ủng hộ của người dùng với phương tiện không phát thải. VinFast dự kiến tiếp tục bàn giao tới khách hàng hai mẫu xe điện mới gồm EC Van - xe tải nhỏ và Minio Green - xe đô thị cỡ nhỏ trong hai tháng cuối năm.

Theo chuyên gia, mức tăng doanh số của VinFast cũng phản ánh xu hướng tiêu dùng chuyển dịch rõ rệt tại Việt Nam, khi người dùng quan tâm hơn đến các yếu tố an toàn và công nghệ trên xe điện. Cảm giác lái êm, khả năng tăng tốc tức thì, cùng các trang bị như hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) hay túi khí nhiều giúp dòng xe này ghi điểm với khách hàng.

Với đà tăng hiện nay ở Trung Quốc, châu Âu và sự phát triển nhanh tại các thị trường mới nổi như Việt Nam, cuộc chuyển đổi sang phương tiện xanh được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thái Anh