Doanh số xe cỡ A chạm đáy trong tháng 8

Thị trường xe cỡ A tiếp tục lao dốc trong tháng 8 khi doanh số xuống mức thấp nhất năm, Hyundai i10 và Toyota Wigo vẫn bám đuổi quyết liệt.

Thị trường xe gầm thấp cỡ A trong tháng 8 chỉ tiêu thụ được 349 xe, mức thấp nhất từ đầu năm và giảm gần 29% so với tháng trước. Sau giai đoạn phục hồi ngắn trước đó, phân khúc này đã sụt giảm trở lại, phản ánh nhu cầu đối với dòng xe nhỏ giá rẻ vẫn còn yếu.

Hyundai i10 tiếp tục giữ vị trí đầu bảng với 174 xe bán ra trong tháng 8, giảm 89 xe so với tháng trước, tương đương mức sụt 33,8%. Mẫu xe Hàn lắp ráp trong nước vẫn chiếm hơn một nửa tổng doanh số toàn phân khúc tính lũy kế 8 tháng qua, nhờ lợi thế thương hiệu lâu năm và nguồn cung ổn định.

Toyota Wigo bán ra 170 xe, giảm 49 chiếc, tức thấp hơn 22,4% so với tháng 7. Dù cùng rơi vào xu hướng sụt giảm, Wigo chỉ kém i10 đúng 4 xe, cho thấy sự bám đuổi quyết liệt. Trước đó, mẫu xe Nhật từng nhiều lần vượt i10 ở từng tháng, vì vậy cuộc đua doanh số hàng tháng giữa hai mẫu xe vẫn rất sít sao, dù tính lũy kế cả năm i10 đang giữ khoảng cách an toàn, là khoảng 500 xe.

Trái ngược với hai đối thủ, Kia Morning chỉ đạt 5 xe trong tháng 8, giảm 2 xe so với tháng trước. Doanh số èo uột kéo dài nhiều tháng khiến mẫu xe này gần như không còn khả năng cạnh tranh trong phân khúc cỡ A. Để cải thiện tình hình này, hãng đã ra mắt phiên bản Morning mới vào giữa tháng 9, kỳ vọng có thể thu hút khách hàng trở lại trong giai đoạn cuối năm.

Hyundai i10 tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Hyundai Thành Công

Tháng 8 rơi vào thời điểm tháng Ngâu, vốn được xem là tháng hạn chế mua sắm những tài sản lớn như ôtô theo quan niệm dân gian. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến sức mua ở phân khúc A sụt giảm mạnh, xuống mức thấp nhất từ đầu năm. Bước sang các tháng cuối năm, nhu cầu thường có xu hướng phục hồi nhờ tâm lý mua xe để đi lại dịp Tết. Tuy nhiên, phân khúc xe cỡ A sẽ khó bứt phá khi người tiêu dùng tiếp tục dịch chuyển sang SUV đô thị cỡ nhỏ và xe điện.

Hồ Tân