Doanh số xe bán tải tháng 2 - Hilux lần đầu vượt Ranger

Mẫu xe của Toyota lần đầu tiên bán nhiều hơn đối thủ của Ford, Triton giảm mạnh doanh số.

Bức tranh thị trường xe bán tải tháng 2 vừa qua chứng kiến một cuộc đảo chiều đầy kịch tính. Theo báo cáo bán hàng của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam), doanh số xe bán tải tháng 2 là 1.840 chiếc, giảm 27,6% so với con số 2.541 xe của tháng 1.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm không nằm ở sức hút sản phẩm mà đến từ yếu tố khách quan - Tết nguyên đán. Với kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất năm rơi vào tháng 2, số ngày bán hàng thực tế bị rút ngắn đáng kể. Thói quen người dùng thường dồn lực mua xe trước Tết để kịp du xuân, dẫn đến "khoảng lặng" về sức mua ngay sau đó.

Toyota Hilux trở thành điểm sáng khi lần đầu tiên, doanh số bán hàng vượt "vua bán tải" Ford Ranger. Trái ngược với xu hướng giảm chung của toàn thị trường, Hilux ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 580%, nhảy vọt từ 128 lên 871 xe. Sự thành công này một phần nhờ ra mắt thế hệ mới.

Cú bứt tốc này không chỉ giúp mẫu xe của Toyota đứng đầu bảng xếp hạng doanh số tháng 2, mà còn vươn lên chiếm giữ 47,3% thị phần tổng thể của phân khúc bán tải. Lũy kế cộng dồn của Hilux đạt 999 xe.

Toyota Hilux thế hệ mới lăn bánh tại Hà Nội đầu năm 2026.

Doanh số của Ford Ranger sụt giảm tới 56,4%, chỉ còn 809 xe bán ra trong tháng 2 so với 1.854 xe của tháng 1. Tuy nhiên, xét lũy kế cộng dồn hai tháng thì mẫu bán tải của Ford vẫn giữ vị trí chủ chốt của phân khúc với tổng 2.663 xe.

Mitsubishi Triton gánh chịu cú sốc nặng nề nhất với mức giảm 85,7%, từ 442 xe của tháng 1 xuống còn vỏn vẹn 3 xe trong tháng 2. Sự sụt giảm này ảnh hưởng đến thị phần tích lũy của Triton bị thu hẹp chỉ còn 3,4% trong tháng 2. Lũy kế hai tháng đầu năm chi 505 xe, bằng gần một nửa so với Hilux.

Isuzu D-Max giảm nhẹ doanh số với 17,1%, từ 117 xe của tháng 1 giảm xuống 97 xe trong tháng 2, đứng cuối bảng xếp hạng doanh số xe bán tải. Hai tháng đầu năm 2026, D-Max bàn giao tổng 214 xe.

Trong phân khúc bán tải tại Việt Nam còn có Navara, mẫu xe của Nissan không công bố kết quả kinh doanh hàng tháng.

Lương Dũng