Doanh số xe bán tải tại Việt Nam tháng 11 - Triton tăng, Hilux giảm

Mitsubishi Triton leo lên hạng hai, đẩy Toyota Hilux xuống thứ ba, trong khi Ford Ranger giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng doanh số.

Theo báo cáo bán hàng VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam) tổng doanh số xe bán tải tháng 11 là 2.960 xe, tăng nhẹ 38 xe so với mức 2.922 xe của tháng 10, tương ứng mức tăng trưởng nhẹ 1,3%.

Vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số vẫn thuộc về Ranger. Mẫu bán tải của Ford bàn giao 2.040 xe trong tháng 11, tăng 164 xe so với con số 1.876 xe của tháng 10. Ranger không chỉ giữ vững ngôi vương mà còn là động lực chính giúp tổng thị trường xe bán tải duy trì mức tăng trưởng.

Vị trí thứ hai phân khúc là sự cạnh tranh giữa Mitsubishi Triton và Toyota Hilux. Tháng 10, Hilux giữ thứ hai nhưng sang tháng 11 thì Triton vươn lên thế chỗ.

Mẫu bán tải của Mitsubishi tăng trưởng nhẹ nhưng ổn định, đạt 469 xe, tăng 28 xe so với 441 xe của tháng 10, tương ứng tỷ lệ 6,35%. Trong khi đó, Hilux bàn giao được 401 xe tháng 11, ít hơn 121 xe so với 522 xe bán ra trong tháng 10, tương ứng mức giảm 23,18%.

Giống như Hilux, Isuzu D-Max cũng giảm doanh số từ 83 xe của tháng 10 giảm còn 50 xe vào tháng 11, tương ứng mức giảm 39,7%.

Ngoài 4 mẫu xe trên, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam còn có Nissan Navara. Tuy nhiên, Nissan không công bố doanh số hàng tháng.

Thị trường xe bán tải tháng 11 cho thấy bức tranh phân hóa rõ rệt: Sự tăng trưởng mạnh mẽ của Ranger, Triton bù đắp cho sự sụt giảm của Hilux và D-Max, giúp tổng thị trường duy trì mức ổn định tổng lượng bán ra.

Xét lũy kế cộng dồn từ đầu năm 2025, Ranger bỏ xa các đối thủ còn lại trong phân khúc với doanh số bán tổng 16.493 xe, Triton giữ thứ hai với 3.724 xe, Hilux bán 3.427 xe đứng thứ ba và vị trí cuối cùng thuộc về D-Max bán 520 xe.

Minh Vũ