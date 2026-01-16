Doanh số xe bán tải 2025 - Ranger 'cô đơn' trên đỉnh, Triton bứt phá

Mẫu bán tải thương hiệu Mỹ chiếm gần 70% thị phần, trong khi mẫu xe của Mitsubishi tăng trưởng hơn 60% doanh số.

Theo báo cáo bán hàng của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam), tổng dung lượng thị trường xe bán tải Việt Nam năm 2025 đạt 27.093 xe, tăng trưởng 17% so với 23.159 xe của năm 2024. Nhu cầu sử dụng dòng xe bán tải đang tăng trở lại cùng đà phục hồi của nền kinh tế.

Dưới đây là bức tranh toàn cảnh về cuộc đua doanh số của các mẫu xe bán tải trong năm 2025.

Ford Ranger - "vua bán tải" và phần còn lại

Không có bất ngờ ở ngôi vị quán quân, Ranger tiếp tục chứng minh vị thế độc tôn của mình trong phân khúc với doanh số 18.692 xe bán ra trong năm 2025, tăng trưởng nhẹ 6,76% so với năm 2024.

Dù mức tăng trưởng không quá bùng nổ về tỷ lệ phần trăm như các đối thủ xếp sau, nhưng xét về số lượng, mẫu bán tải của Ford bán ra nhiều hơn năm trước tới 1.184 xe. Với kết quả kinh doanh này, Ranger đang nắm giữ 69% thị phần toàn phân khúc. Nói cách khác, cứ 10 xe bán tải lăn bánh tại Việt Nam trong 2025 thì có tới 7 chiếc là Ford Ranger.

Ford Ranger "thống trị" gần 70% thị phần xe bán tải tại thị trường Việt Nam năm 2025. Ảnh: Lương Dũng

Cuộc "trỗi dậy" của nhóm bám đuổi

Điểm sáng thú vị nhất của thị trường xe bán tải năm 2025 nằm ở cuộc đua giành ngôi vị á quân. Mitsubishi Triton đã có một năm kinh doanh thăng hoa với mức tăng trưởng lên tới 60,14% - cao nhất phân khúc.

Doanh số của Triton nhảy vọt từ 2.687 xe của năm 2024 lên 4.303 xe trong năm 2025. Sự bứt phá này giúp mẫu xe của Mitsubishi củng cố vững chắc vị trí thứ 2, chiếm khoảng 15,9% thị phần, tạo khoảng cách an toàn với đối thủ xếp sau.

Ở vị trí thứ 3, Toyota Hilux cũng cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ. Sau giai đoạn trồi sụt về nguồn cung và kén khách, mẫu xe của Toyota đã đạt mức tăng trưởng 45,63% với doanh số 3.501 xe. Dù chưa thể lật đổ Triton, nhưng Hilux đang cho thấy những tín hiệu tích cực trở lại cuộc đua gay gắt hơn.

Isuzu D-Max loay hoay tìm chỗ đứng

Trái ngược với không khí sôi động ở nhóm trên, D-Max vẫn chưa thể thoát khỏi "vùng trũng" doanh số. Mẫu xe nhà Isuzu chỉ bàn giao 597 xe trong năm 2025, tăng nhẹ 6,61% so với 560 xe của năm 2024.

Với thị phần khiêm tốn chỉ 2,2%, D-Max tiếp tục "lu mờ" trong phân khúc, dù đây là mẫu xe được đánh giá cao về độ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu tại thị trường Thái Lan.

Năm 2025 khép lại với bức tranh phân cực rõ rệt. Trong khi Ford Ranger sắm vai "kẻ thống trị" về doanh số, thì Mitsubishi Triton và Toyota Hilux đang là những "động cơ" chính thúc đẩy tỷ lệ tăng trưởng chung của toàn phân khúc.

Lương Dũng