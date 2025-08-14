Doanh số sedan cỡ D tháng 7 - Accord tăng, Camry giảm

Doanh số xe gầm thấp cỡ D tháng 7 giảm nhẹ so với tháng 6, trong đó Toyota Camry giảm nhiều nhất, riêng Honda Accord tăng.

Theo báo cáo bán hàng của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam), doanh số xe gầm thấp (sedan) phân khúc D bán 215 xe trong tháng 7, giảm nhẹ 12,2% so với 245 xe của tháng 6.

Phân khúc sedan cỡ D chỉ có 4 mẫu xe, gồm Toyota Camry, Kia K5, Honda Accord và Mazda Mazda6. Trong đó, Mazda6 không bán được xe nào kể từ tháng 5.

Camry - "ông vua" phân khúc chứng kiến doanh số giảm sút. Mẫu sedan cỡ D của Toyota bán 223 xe trong tháng 6 nhưng giảm xuống còn 193 xe vào tháng 7, tương đương mức giảm 13,5%. Đây là một tín hiệu cho thấy sức mua giảm trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn bởi xe gầm cao.

Mẫu sedan Hàn Quốc Kia K5 cũng ghi nhận doanh số giảm nhẹ từ 20 xe của tháng 6 xuống 18 xe trong tháng 7, tương ứng mức giảm 10%. Dù K5 mang thiết kế trẻ trung và nhiều trang bị nhưng lại chật vật tìm kiếm thị phần trong phân khúc.

Hond Accord là xe duy nhất phân khúc tăng trưởng doanh số trong tháng 7. Ảnh: Lương Dũng

Accord là mẫu xe duy nhất phân khúc có mức tăng trưởng dương. Mẫu sedan phân khúc D của Honda tăng từ 2 xe của tháng 6 lên 4 xe trong tháng 7. Tuy doanh số tăng nhưng lượng bán lại quá thấp, Accord vẫn thuộc top nhóm xe bán chậm nhất tháng.

Xét theo lũy kế từ đầu năm 2025, Camry giữ vững vị thế dẫn đầu với khoảng cách vượt trội so với đối thủ. Doanh số cộng dồn từ đầu năm đến nay của Camry là 1.356 xe. K5 giữ hạng hai với 136 bán ra từ đầu năm. Mazda6 xếp thứ ba phân khúc với 56 xe và cuối cùng là Accord chỉ bán được 21 xe.

Minh Vũ