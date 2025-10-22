Doanh số sedan cỡ D quý III giảm mạnh

Đi từ 800 xe của quý II, sang quý III cả phân khúc sedan cỡ D với ba mẫu xe chỉ còn bán 516 xe, giảm gần 36%.

Doanh số xe sedan phân khúc D tháng 9 là 102 xe, giảm 48,7% so với 199 xe của tháng 8, theo báo cáo bán hàng của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam). Lượng xe sedan cỡ D bán ra trong quý III cũng giảm dần từ tháng 7. Cả quý III, khách Việt mua 516 xe, giảm 35,5% so với 800 xe của quý II.

Toyota Camry duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc với doanh số quý III đạt 446 xe, chiếm 86,4% thị phần với tổng 516 xe. Tương ứng lượng bán của Camry gấp 6,4 lần cả phân khúc cộng lại. Xét theo tháng, doanh số Camry giảm dần từ tháng 7 với 193 xe, tháng 8 giảm xuống 175 và tháng 9 chỉ bán 78 xe.

Vị trí thứ hai phân khúc thuộc về Kia K5. Mẫu sedan cỡ D thương hiệu Hàn Quốc bán được 58 trong quý III, ít hơn quý II bàn giao tới 69 xe. Lượng bán xe bình quân trong quý III là 19,3 xe mỗi tháng.

Honda Accord xếp hạng cuối phân khúc với doanh số quý III chỉ 12 xe, nhiều hơn 7 xe với quý II. Xét từ đầu năm 2025, doanh số Accord chỉ bán được 29 xe, con số khá khiêm tốn cho một mẫu sedan cỡ D có thiết kế và cảm giác lái thể thao.

Lũy kế 2025 của Camry bàn giao tổng 1.609 xe, dẫn đầu phân khúc. Tiếp đến là các thứ hạng tiếp theo, K5 bán 176 xe và Accord chỉ 29 xe.

Minh Vũ