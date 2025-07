Doanh số sedan cỡ C chỉ còn tương đương xe cỡ A

Doanh số nửa đầu 2025 của sedan cỡ C là 2.942 xe, tương đương con số 2.926 xe phân khúc xe cỡ A đạt được trong cùng khoảng thời gian.

Trong tháng 6, doanh số phân khúc sedan cỡ C giảm 10% so với tháng trước. Có 424 xe giao đến khách hàng, trong đó hầu hết các mẫu xe giảm doanh số, biên độ giảm tương đồng nhau, chỉ có một mẫu xe tăng doanh số, thứ hạng không thay đổi.

Bộ đôi Nhật - Hàn do Thaco lắp ráp, phân phối vẫn dẫn đầu bảng doanh số trong tháng 6. Cụ thể, Mazda3 bán ra 184 xe, giảm 10,7%, còn Kia K3 bán ra 116 xe, giảm 12,8%. Tổng cộng, bộ đôi này chiếm 70% thị phần trong tháng.

Doanh số các mẫu xe còn lại vẫn dừng ở mức hai con số. Hyundai Elantra bán ra 51 xe, giảm 12,1%, Honda Civic bán ra 47 xe, giảm 7,5%. Toyota Corolla Altis đứng cuối với 24 xe, nhưng là mẫu xe duy nhất có doanh số tăng trong tháng, mức tăng 14,3%.

Cộng gộp doanh số nửa đầu 2025, toàn phân khúc sedan cỡ C bán ra 2.942 xe, giảm mạnh 45% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, mức bán sedan cỡ C trong thời gian qua chỉ tương đương xe cỡ A (2.926 xe), cho thấy xu hướng thoái trào rõ rệt của phân khúc này tại thị trường Việt Nam.

Toyota Corolla Altis là mẫu xe duy nhất có doanh số tăng trong tháng 6/2025. Ảnh: TMV

Bên cạnh đó, phân khúc sedan cỡ C cũng có sự phân hóa rõ rệt khi trong nửa năm qua, trên 70% thị phần thuộc về bộ đôi Mazda3 - Kia K3, 30% còn lại thuộc về Elantra, Civic và Corolla Altis. Elantra và Civic đang so kè sát nhau khi doanh số hai mẫu này đều ở mức trên 3.000 chiếc, còn Corolla Altis bị bỏ lại xa với chỉ 139 xe bán ra.

Hồ Tân