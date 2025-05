Doanh số sedan cỡ C chạm đáy, xe Hàn mất sức hút

Doanh số 469 xe trong tháng 4 là mức thấp nhất kể từ 2023 của phân khúc sedan cỡ C, chưa tới một nửa cùng kỳ 2024.

Tổng doanh số toàn phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam trong tháng 4 là 469 xe, giảm gần 19% so với tháng 3 (577 xe). Trong đó không có mẫu xe nào tăng doanh số, duy nhất Mazda3 giữ nguyên doanh số tháng 4 so với tháng 3.

Bộ đôi Nhật - Hàn do Thaco sản xuất, phân phối vẫn giữ vững ngôi vị xe bán chạy nhất phân khúc. Tuy nhiên mức bán Mazda3 đi ngang, còn Kia K3 giảm gần 34%, chỉ 117 xe giao đến khách hàng. Ngoài ra, K3 là mẫu xe giảm mạnh nhất khi xét về số lượng tuyệt đối (60 xe) trong tháng, đánh dấu tháng có doanh số thấp nhất từ đầu năm cho đến nay của mẫu xe Hàn.

Mẫu xe Hàn khác cũng "chạm đáy" doanh số trong phân khúc là Hyundai Elantra, với doanh số 51 xe, mức thấp nhất từ đầu năm. Mức bán này tương đương biên độ giảm hơn 28% so với tháng trước đó.

Mức bán của hai mẫu xe nhập khẩu trong phân khúc giảm. Honda Civic bán ra 69 xe, giảm gần 15%. Toyota Corolla Altis vẫn xếp cuối, doanh số 28 chiếc, là mẫu xe giảm mạnh nhất theo tỷ lệ phần trăm (hơn 36%).

Doanh số 469 xe trong một tháng chưa bằng một nửa so với cùng kỳ 2024, mức thấp nhất kể từ 2023. Năm 2023 không có tháng nào phân khúc này bán dưới 1.000 chiếc, trong 2024 có hai tháng bán thấp nhất là tháng 2 (493 xe) và tháng 12 (589 xe). Mặc dù vẫn duy trì thứ hạng quen thuộc, hai mẫu xe Hàn là K3 và Elantra đang giảm dần sức hút khi doanh số không còn ổn định như trước.

Kia K3 và Hyundai Elantra, hai mẫu xe có doanh số "chạm đáy" trong tháng 4/2025. Ảnh: Kia - TC Motor

Thị trường sedan cỡ C tại Việt Nam đang co hẹp rõ rệt trong thời gian qua, với mức sụt giảm gần 35% tổng doanh số trong vòng 2 năm. Nguyên nhân chính là do thị hiếu người dùng chuyển sang các xe gầm cao, đa dụng. Ngoài ra, sự xuất hiện của xe điện cũng khiến thu hẹp thị phần của sedan cỡ nhỏ và trung.

Hồ Tân