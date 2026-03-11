Doanh số sedan cỡ B xuống mức thấp nhất trong hai năm

Doanh số sedan cỡ B tháng 2 đạt 1.684 xe, giảm một nửa so với tháng trước, mức thấp nhất trong hai năm khi thị trường chững lại sau Tết.

Doanh số sedan hạng B tại Việt Nam trong tháng 2 đạt 1.684 xe, giảm mạnh 45,9% so với mức 3.115 xe của tháng 1. Toàn bộ các mẫu xe trong phân khúc đều giảm, phản ánh xu hướng chung của thị trường ôtô đầu năm, khi nhu cầu mua xe thường giảm sau giai đoạn cao điểm trước Tết. Đây cũng là mức doanh số thấp thứ hai trong khoảng hai năm qua, chỉ cao hơn tháng 2/2024, khi toàn phân khúc bán được 1.511 xe.

Toyota Vios tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc với 615 xe trong tháng 2. So với mức 1.118 xe của tháng trước, doanh số của mẫu sedan Toyota giảm khoảng 45%. Dù vậy, với kết quả cộng dồn hai tháng đầu năm đạt 1.733 xe, Vios vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trong nhóm sedan cỡ B tại Việt Nam.

Xếp sau Vios là Honda City với 458 xe bán ra trong tháng 2. Mức này thấp hơn đáng kể so với 825 xe của tháng trước, tương đương mức giảm 44,5%. Tính chung hai tháng đầu năm, mẫu sedan của Honda đạt 1.283 xe, tiếp tục là đối thủ bám sát Vios trong phân khúc. Đứng thứ ba là Mazda2 với 286 xe trong tháng 2, giảm 12,8% so với 328 xe của tháng trước. Cộng dồn hai tháng đầu năm, doanh số của mẫu sedan Mazda đạt 614 xe.

Xếp ngay sau là Hyundai Accent, ghi nhận 273 xe bán ra trong tháng 2, giảm 59% so với 669 xe của tháng 1. Sau hai tháng đầu năm, tổng doanh số Accent đạt 942 xe. Ở vị trí cuối bảng, Mitsubishi Attrage tiếp tục là mẫu xe có lượng tiêu thụ thấp nhất phân khúc khi chỉ đạt 52 xe trong tháng 2, giảm 70% so với 175 xe của tháng trước. Sau hai tháng đầu năm, Attrage bán được tổng cộng 227 xe.

Kia Soluto không còn được công bố số liệu bán hàng riêng từ đầu năm 2026 nên không xuất hiện trong bảng thống kê doanh số của phân khúc. Từ 2026, Thaco, đơn vị phân phối Kia tại Việt Nam, gộp một số mẫu xe cỡ nhỏ và sedan như Morning, K3, K5, Soluto vào nhóm "xe khác". Trong tháng 2, nhóm này đạt doanh số 116 xe.

Các mẫu xe sedan cỡ B phổ biến tại Việt Nam. Ảnh: TMV - Lương Dũng

Tháng 2 thường là giai đoạn doanh số ôtô giảm khi nhu cầu mua sắm đã tập trung vào những tháng trước Tết. Ngoài yếu tố mùa vụ, phân khúc sedan cỡ B những năm gần đây còn chịu áp lực cạnh tranh từ các dòng SUV, crossover, xe điện cỡ nhỏ, vốn ngày càng được nhiều khách hàng mua xe lần đầu tại Việt Nam lựa chọn nhờ khoảng sáng gầm cao, thiết kế đa dụng và khả năng thích ứng tốt hơn với điều kiện giao thông tại Việt Nam.

Hồ Tân