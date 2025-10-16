Doanh số sedan cỡ B tháng 9: Vios trở về đỉnh bảng

Trong tháng 9, Toyota Vios bán 1.292 xe, dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B, đồng thời ghi nhận mức doanh số cao nhất từ đầu năm.

Trong tháng 9, tổng doanh số phân khúc sedan cỡ B đạt 2.778 xe, tăng nhẹ 3,2% so với tháng 8 (2.691 xe). Tuy nhiên, thứ hạng các mẫu xe trong phân khúc này biến động mạnh, với mức tăng chủ yếu đến từ sự bứt phá của Vios, trong khi phần lớn các mẫu xe khác chỉ tăng nhẹ hoặc giảm doanh số.

Toyota Vios trở về vị trí dẫn đầu, bán ra 1.292 xe, tăng gần 1,8 lần so với tháng trước đó. Doanh số của Vios chiếm gần 50% thị phần phân khúc, và cũng đánh dấu tháng có mức bán cao nhất kể từ đầu năm. Lũy kế 9 tháng đầu 2025, mẫu sedan của Toyota đạt 8.496 xe, tiếp tục đứng đầu toàn phân khúc.

Trong khi đó Honda City, mẫu xe từng ba lần vượt Vios trong năm nay, lại ghi nhận đà giảm mạnh với chỉ 475 xe giao khách hàng trong tháng 9, giảm gần 60% so với tháng 8 (1.136 xe), xếp thứ hai phân khúc. Đây là mức thấp nhất của City trong quý III, khiến khoảng cách với Vios bị nới rộng đáng kể.

Ở nhóm phía sau, Mazda2 vượt lên hạng ba với 432 xe, nhích nhẹ so với tháng 8 (399 xe). Hyundai Accent xuống hạng 4 với 406 xe, tăng nhẹ so với 332 xe tháng trước. Mitsubishi Attrage đạt 155 xe, trong khi Kia Soluto tiếp tục đội sổ với chỉ 18 xe, phản ánh sự thu hẹp mạnh của mẫu sedan này trên thị trường.

Toyota Vios tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TMV

Sau 9 tháng của năm 2025, tổng doanh số phân khúc sedan cỡ B đạt 25.100 xe. Vios tiếp tục dẫn đầu với khoảng cách an toàn so với City (6.377 xe) và Accent (5.035 xe). Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, Vios có thể là mẫu sẽ bán chạy nhất phân khúc trong 2025. Các đối thủ khác vẫn có cơ hội vượt Vios, nhưng cách biệt 2.000-3.500 xe hiện tại là trở ngại rất lớn khi chỉ còn ba tháng nữa là kết thúc năm.

Hồ Tân