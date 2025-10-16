Doanh số ôtô Trung Quốc đạt đỉnh trong 'tháng 9 vàng'

Thị trường ôtô Trung Quốc tăng tốc trong mùa cao điểm truyền thống, khi các đại lý và khách hàng tận dụng các khoản trợ cấp trước khi tạm dừng.

Doanh số ôtô trong nước tăng 6,6% so với cùng kỳ 2024, đạt 2,27 triệu xe, sau mức tăng 4,9% trong tháng 8, theo dữ liệu từ Hiệp hội ôtô con Trung Quốc (CPCA) công bố hôm 13/10.

Doanh số xe điện và xe hybrid chiếm 57,2% tổng doanh số và tăng 15,5%, so với mức 7,5% của tháng 8.

Thời điểm này trong năm, được gọi là "tháng 9 vàng" (Golden September) ở Trung Quốc, thường là mùa cao điểm khi các nhà sản xuất ôtô gấp rút tung ra các mẫu xe mới và người tiêu dùng quay trở lại các phòng trưng bày sau một thời gian im ắng trong những tháng hè oi bức.

Wuling Hongguang Mini EV là xe bán chạy thứ hai tại Trung Quốc trong tháng 9 với gần 54.500 chiếc, chỉ sau Tesla Model Y với gần 60.000 xe. Ảnh: Sina

Chương trình đổi xe cũ lấy xe mới được chính quyền địa phương trợ cấp đã thúc đẩy doanh số trong nửa đầu năm nhưng đang có dấu hiệu giảm dần do thiếu hụt kinh phí.

Tỉnh Giang Tô và khu vực Quảng Tây nằm trong số những tỉnh công bố vào tháng trước rằng họ sẽ tạm dừng các chương trình trợ cấp đổi ôtô tại địa phương. Nhiều thành phố khác như Ôn Châu và Hàng Châu ở tỉnh Chiết Giang cũng tạm dừng trong tháng này.

Tăng trưởng doanh số cũng đến từ việc các đại lý đã nhập thêm hàng vào tháng trước. Dữ liệu cho thấy các đại lý có tổng cộng 3,04 triệu xe trong kho tính đến cuối tháng 9, tăng so với mức 2,6 triệu xe của tháng trước.

Cui Dongshu, Tổng thư ký CPCA, tuần trước đã kêu gọi các chính sách tài chính hỗ trợ các đại lý đang chịu tổn thất nặng nề từ doanh số xe mới trong khi các nhà sản xuất ôtô vẫn tiếp tục bán hàng tồn cho họ bất chấp nhu cầu ảm đạm.

Nhà sản xuất ôtô hàng đầu BYD ghi nhận mức giảm doanh số hàng tháng đầu tiên kể từ tháng 2/2024, cùng với việc cắt giảm sản lượng. Doanh số của BYD tại thị trường nội địa chiếm 14% doanh số xe nội địa của Trung Quốc trong tháng 9, so với mức 18% của cùng kỳ năm 2024.

Các đối thủ nội địa nhỏ hơn bao gồm Geely, Leapmotor, Xpeng và Xiaomi đã vượt BYD với doanh số cao kỷ lục trong tháng trước.

Tesla, công ty đã xuất khẩu 19.287 xe điện sản xuất tại Trung Quốc trong tháng 9, chứng kiến doanh số tại Trung Quốc giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước, kéo dài chuỗi giảm tháng thứ ba liên tiếp.

Dữ liệu của CPCA cho thấy tăng trưởng xuất khẩu ôtô của Trung Quốc đã tăng lên 20,7% từ mức 20,2% trong tháng 8.

Mỹ Anh (theo Reuters)