Doanh số Kia Seltos áp sát Hyundai Creta

Sau nhiều tháng để Creta bỏ xa doanh số, lượng bán tốt ba tháng 7, 8, 9 giúp Seltos trở lại cuộc đua ngôi đầu phân khúc CUV cỡ B.

Những đợt giảm giá liên tiếp trong các tháng vừa qua, mức gần tương đương 50% lệ phí trước bạ, giúp doanh số Kia Seltos khởi sắc trở lại. Tháng 9, mẫu xe của Kia bán 1.065 xe, cao nhất từ đầu 2023 và dẫn đầu phân khúc crossover (CUV) cỡ B.

Doanh số của Seltos tăng dần từ tháng 6 khi đều đặn trung bình hơn 800 xe/tháng, khác những tháng trước đó trồi sụt bất thường. Lượng bán tốt trong 4 tháng qua giúp lũy kế của Seltos đạt 6.243 xe sau 3 quý 2023, áp sát ngôi đầu của Hyundai Creta (6.313 xe). Khoảng cách doanh số của Creta và Seltos hiện chỉ còn 65 chiếc. Vì thế, ba tháng còn lại của quý IV mở ra cơ hội đều cho cả hai mẫu xe chiếm ngôi vua doanh số phân khúc.

Seltos trưng bày tại trụ sở Thaco ở Quảng Nam. Ảnh: Thành Nhạn

Mẫu xe của Hyundai những tháng qua cũng có khuyến mại nhưng ít hơn Seltos. Khi áp lực ngày càng tăng từ những đợt giảm giá của đối thủ, Creta đang được các đại lý tăng ưu đãi, mức 40-50 triệu đồng trong tháng 9, 10 để lấy lại sức cạnh tranh.

Ngoài cuộc đua tranh của hai mẫu xe Hàn lắp ráp trong nước, phân khúc còn có các mẫu xe Nhật như Honda HR-V, Mazda CX-3, Toyota Yaris Cross. Những sản phẩm Nhật đều nhập khẩu, giá cao hơn hàng trăm triệu đồng nên kén khách hơn. Doanh số của HR-V đạt 2.304 xe, con số của CX-3 là 1.103 xe, trong khi tháng đầu tiên bán ra của Yaris Cross đạt 180 xe. Cuối 2023, mẫu Mitsubishi Xforce sẽ trình làng.

Cuộc đua ngôi đầu doanh số nhóm CUV cỡ B còn bất ngờ nhưng phân khúc B+ thì khác. Toyota Corolla Cross vẫn thể hiện sức mạnh tuyệt đối so với đối thủ Mazda CX-30 dù doanh số tháng 9 chỉ 230 xe, thấp nhất từ đầu năm.

Sau 9 tháng, Corolla Cross bán ra 9.390 xe, tương đương trung bình hơn 1.000 xe/tháng. Con số này gấp gần 9 lần đối thủ CX-30 (1.084 xe). Lượng bán của mẫu xe nhà Toyota cũng dẫn đầu toàn phân khúc CUV cỡ nhỏ nói chung dù giá cao hơn nhiều các mẫu cỡ B như Seltos, Creta.

Một đại lý Toyota ở TP Thủ Đức, TP HCM trưng bày mẫu Corolla Cross. Ảnh: Phạm Trung

Tuy nhiên, những đợt giảm giá liên tiếp của Trường Hải cho Mazda CX-5, Hyundai cho Tucson, phá vỡ mức sàn của phân khúc CUV cỡ C, xuống dưới 800 triệu đồng, tạo áp lực không nhỏ lên Corolla Cross. Hiện giá bán của CX-5 là 749-999 triệu đồng, Tucson là 769-899 triệu đồng, tương đương với Corolla Cross giá 765-955 triệu đồng. Chưa kể hai mẫu CUV cỡ C lắp ráp trong nước được hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ 50%, còn Corolla Cross thì không do nhập Thái Lan.

Ở phân khúc xe gầm cao cỡ A+, cuộc cạnh tranh diễn ra giữa Kia Sonet và Toyota Raize. Mẫu Sonet rẻ hơn, nhiều phiên bản lựa chọn hơn và đồng thời được hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ 50% nhờ lắp ráp nên doanh số vượt trội so với đối thủ Raize nhập Indonesia, bán ra chỉ một phiên bản.

Mẫu Sonet trưng bày tại đại lí ở Bình Dương. Ảnh: Thành Nhạn

Sau 9 tháng, Sonet bán 7.656 xe, gần gấp rưỡi so với mẫu xe của Toyota (4.805 xe). Tính chung toàn phân khúc CUV cỡ nhỏ (từ A+ đến B+), Toyota đang dẫn đầu với doanh số cộng gộp của Corolla Cross, Raize và Yaris Cross, đạt 13.375 xe, chiếm 35% thị phần.

