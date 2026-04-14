Doanh số C-SUV tháng 3: VinFast VF 7 lần đầu bán chạy nhất

VinFast VF 7 vươn lên dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C với doanh số 1.732 chiếc, theo sau là Mitsubishi Destinator và Mazda CX-5.

Cục diện phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam tháng 3 chứng kiến màn đổi ngôi, khi VinFast VF 7 vươn lên dẫn đầu, vượt qua các đối thủ xe xăng trong phân khúc.

Theo báo cáo bán hàng từ VinFast, VF 7 đạt doanh số 1.732 xe bàn giao đến người dùng, mức tăng trưởng 117% so với tháng trước, lần đầu tiên trở thành "vua doanh số" kể từ khi ra mắt. Đứng ở vị trí thứ hai là Mitsubishi Destinator với 1.663 xe bán ra, nhỉnh hơn đôi chút so với "cựu vương" Mazda CX-5. Việc để thua các đối thủ mới khiến Mazda CX-5 lần đầu tiên rơi xuống vị trí thứ ba kể từ đầu năm, doanh số 1.531 chiếc.

Ở nhóm bám đuổi phía sau, Ford Territory duy trì sự ổn định với 1.136 xe. Trong khi đó, Hyundai Tucson và Honda CR-V ghi nhận khoảng cách khá xa so với nhóm dẫn đầu, với doanh số lần lượt là 744 xe và 681 xe.

VinFast VF 7 trong hành trình Car Test do VnExpress tổ chức. Ảnh: Giang Huy

Sự dịch chuyển thứ hạng này phản ánh thị hiếu người dùng hiện nay, khi bối cảnh giá nhiên liệu được điều chỉnh nhiều lần thời gian qua, khiến người dùng ưu tiên giải pháp di chuyển mới, đặc biệt là xe thuần điện. Các chuyên gia cho rằng, ngoài hưởng lợi từ xu hướng chung, sức hút của VinFast VF 7 còn đến từ sự thực dụng, bởi chi phí sở hữu và sử dụng thấp hơn so với các đối thủ xe xăng cùng phân khúc.

Mẫu SUV điện có giá bán cao nhất 909 triệu đồng, được hãng áp dụng loạt ưu đãi từ các chương trình "Mãnh liệt vì tương lai xanh" hay "Thu xăng đổi điện". Xe thuần điện cũng được miễn 100% lệ phí trước bạ, giúp giá lăn bánh thực tế thấp hơn nhiều mẫu xe xăng cùng phân khúc. Về chi phí sử dụng, các mẫu xe điện VinFast được sạc miễn phí đến hết ngày 10/2/2029, đồng thời chu kỳ bảo dưỡng dài hơn, chi phí bảo dưỡng cũng thấp hơn so với việc vận hành một mẫu xe xăng.

"Việc VinFast VF 7 lên ngôi vương C-SUV trong tháng 3 cho thấy thị trường đang phản ứng tích cực với những mẫu xe mang lại giá trị kinh tế dài hạn, sở hữu đa dạng trang bị an toàn trong phân khúc", một chuyên gia bán hàng tại TP HCM cho biết.

Nội thất VinFast VF 7 tập trung về phía người lái. Ảnh: Thành Nhạn

VF 7 là một trong những dòng xe giúp VinFast đạt doanh số tích lũy quý đầu năm hơn 53.600 chiếc, chiếm hơn 33% thị phần ô tô tại Việt Nam, tăng gần gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái.

Mức doanh số trên của VinFast cũng dẫn đầu toàn ngành, bỏ xa các hãng xếp sau như Toyota (16.885 xe) hay Hyundai (13.498 xe). Không chỉ dẫn đầu xu hướng mua sắm xe điện, VinFast còn là động lực tăng trưởng chính của thị trường ôtô Việt Nam nói chung.

Quang Anh