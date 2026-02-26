Doanh số BYD tăng mạnh, Tesla sụt giảm

Doanh số của BYD tại châu Âu tăng 165% trong tháng 1, trong khi Tesla ghi nhận mức giảm 17%, là tháng thứ 13 sụt giảm liên tiếp.

Thị trường xe mới của châu Âu khởi đầu cuộc đua năm 2026 không mấy sôi động. Số lượng đăng ký trên toàn EU, Anh và EFTA giảm 3,5% so với cùng kỳ 2025, xuống còn 961.382 chiếc trong tháng 1. Nhưng đằng sau con số ảm đạm đó, một thương hiệu khác lại đang tổ chức bữa tiệc riêng của mình.

Đó không phải là Tesla. Số lượng đăng ký của hãng Mỹ giảm 17% xuống còn 8.075 xe. Điều đó khiến gã khổng lồ xe điện chỉ còn 0,8% thị phần, giảm từ 1% một năm trước đó, theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA).

Đây cũng là tháng thứ 13 liên tiếp doanh số của Tesla tại châu Âu giảm, cho thấy sự sụt giảm này không phải nhất thời.

BYD Sealion 7 và Tesla Molde Y tại châu Âu. Ảnh: Tuningblog

Trong khi đó, BYD tăng tốc mạnh mẽ với sự kết hợp giữa xe điện và xe hybrid. Thương hiệu Trung Quốc này bán được 18.242 xe trên cùng khu vực, một mức tăng trưởng ấn tượng 165% so với cùng kỳ 2025 (175% chỉ riêng tại EU), và thị phần của hãng tăng lên 1,9%, gấp hơn hai lần thị phần của Tesla.

Tesla không phải là nhà sản xuất ôtô duy nhất chịu tổn thất trong tháng 1. Tập đoàn Renault cũng trải qua một tháng khó khăn, doanh số giảm 15% xuống còn 83.201 chiếc. Mức giảm này không quá khác biệt so với Tesla về mặt phần trăm, mặc dù thương hiệu Renault tăng 4,4%. Chính sự sụt giảm thảm hại 35% của Dacia (thuộc sở hữu của Renault) đã làm hỏng bức tranh tổng thể.

BMW (giảm 8,7%) và thương hiệu Volkswagen (giảm 11,2%) cũng chịu tổn thất, trong khi Mini (tăng 11,2%) và Skoda (tăng 10,1%).

Về hệ thống truyền động, xu hướng điện hóa tiếp tục tăng tốc. Doanh số xe điện chạy pin tăng 13,9%, hiện chiếm 19,3% thị trường EU trong tháng 1, tăng từ 14,9% so với cùng kỳ 2025. Xe hybrid cắm điện tăng 32,2% trong khi số lượng xe xăng giảm mạnh 25,7% và xe diesel giảm 22%.

Tình hình ở từng quốc gia lại khác nhau. Đức và Pháp đều chứng kiến tổng số lượng xe đăng ký giảm 6,6%, nhưng số lượng xe điện đăng ký lại tăng lần lượt 23,8% và 52,1%. Còn Na Uy, quốc gia luôn đi đầu trong lĩnh vực xe điện, lại chịu sự sụt giảm mạnh 76,3% về tổng số lượng xe đăng ký, chủ yếu do việc chấm dứt các ưu đãi của chính phủ.

Mỹ Anh (theo Carscoops)