Doanh nhân Mỹ 'phát tài' sau khi cầu hôn con gái ông Trump

Kể từ khi cầu hôn rồi làm đám cưới với Tiffany Trump, doanh nhân Boulos đã gặt hái thành công trong làm ăn và cả con đường hoạt động chính trị.

Ngày 19/1/2021, một ngày trước khi Tổng thống Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ thứ nhất, Michael Boulos, doanh nhân đầy tham vọng vừa tốt nghiệp đại học được vài năm, quỳ gối cầu hôn Tiffany Trump giữa Vườn Hồng, Nhà Trắng.

Gần như ngay lập tức sau khi Tiffany, con gái út của ông Trump, nói "đồng ý", Boulos, gia đình và các cộng sự của anh đã có được những cơ hội kinh doanh lớn nhờ quan hệ gần gũi với gia đình vợ sắp cưới.

Michael Boulos và vợ, Tiffany Trump, tại tiệc khiêu vũ trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump ở Washington hồi tháng một. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận đầu tiên là một thương vụ làm ăn trong gia đình. Theo lời kể của người anh họ Jimmy Frangi, Boulos khi còn là một nhà môi giới du thuyền trẻ tuổi đã có năng khiếu trong việc phát triển kinh doanh. Boulos sớm nhận thấy anh rể tương lai Jared Kushner là khách hàng tiềm năng và đã đưa Frangi đến gặp. Họ mang theo một lời đề nghị đầu tư hấp dẫn: Mua một chiếc du thuyền với giá tốt, tân trang lại rồi bán hoặc cho thuê để kiếm lời.

Các tài liệu cho thấy vào tháng 6/2021, Boulos đã gửi cho Kushner các bản thuyết trình về một chiếc du thuyền chưa hoàn thiện dài 50 m, sau này được đặt tên là Solstice.

Công ty của Frangi nói với Kushner rằng giá để mua chiếc du thuyền là 12,5 triệu euro, tương đương khoảng 15 triệu USD vào thời điểm đó. Mức giá trên bao gồm chi phí và khoản hoa hồng cố định 1,2 triệu USD cho Boulos, Frangi cùng các cộng sự.

Nhưng theo các tin nhắn của Frangi lúc bấy giờ, công ty anh đã kiếm được nhiều hơn thế, do bên môi giới chi ít hơn để mua du thuyền so với số tiền họ thông báo với Kushner. "Vụ này kiếm được 3,5 triệu USD", Frangi nói với một cộng sự.

Giao dịch hoàn tất vào đầu năm 2022. Frangi cho biết anh kiếm được khoảng 400.000 USD từ khoản hoa hồng và Boulos nhận về 300.000 USD. Frangi cũng thừa nhận anh đã lấy được thêm tiền từ các khoản phí giao dịch, song khẳng định số tiền chỉ vài trăm nghìn USD, không phải hàng triệu USD và giá du thuyền cũng không bị đội lên.

Boulos và Tiffany chụp ảnh cùng ông Trump và vợ cũ Marla Maples trong lễ cưới ở Mar-a-Lago hồi năm 2022. Ảnh: Instagram/dwp_congress

Theo Taylor Howard, luật sư của nhà môi giới khác, Kushner cuối cùng cũng nhận ra mình bị tính chênh tới 2,5 triệu USD và đã đối chất với Frangi. "Thực tế, Frangi đã sử dụng khoản đó để tăng lợi nhuận của mình trong giao dịch", Howard viết.

Phát ngôn viên của Kushner từ chối bình luận chi tiết về thỏa thuận. Người này cho biết Boulos gần đây đã làm "rất tốt" công việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho chiếc du thuyền và một thỏa thuận đang chờ được xử lý. Du thuyền vẫn dang dở và đang neo tại Hy Lạp.

Dù vậy, những thỏa thuận chưa từng công bố trước đây, được truyền thông Mỹ tổng hợp qua các hợp đồng, hồ sơ tòa án, tin nhắn văn bản và hàng loạt cuộc phỏng vấn, cho thấy Boulos, gia đình và các cộng sự đã giành được nhiều lợi thế lớn về tài chính ngay sau khi anh đính hôn với Tiffany, con gái duy nhất của ông Trump và vợ cũ Marla Maples.

Đám cưới, diễn ra tại câu lạc bộ golf Mar-a-Lago ở Florida ngày 12/11/2022, đã nâng cao đáng kể địa vị cho gia đình Boulos và biến Massad Boulos, cha của Michael Boulos, thành người ủng hộ chiến dịch tranh cử quan trọng với ông Trump.

Truyền thông Mỹ mô tả Massad Boulos là một tỷ phú, dù không có bằng chứng nào cho thấy ông sở hữu khối tài sản đáng kể từ các hoạt động kinh doanh. Năm ngoái, báo chí phát hiện rằng cổ phần ông nắm giữ trong công ty xe tải của gia đình vợ ở Nigeria chỉ trị giá chưa đến 2 USD.

Massad Boulos, cha của Michael Boulos, tại Khách sạn Wall Street ở New York hồi tháng 9/2024. Ảnh: WP

Việc ông Trump đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ hai năm 2024 đã giúp đưa Massad Boulos vào chính quyền. Ông trở thành cố vấn của Tổng thống về Trung Đông, sau đó là cố vấn cấp cao về châu Phi tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo cựu thủ tướng Guinea Lansana Kouyaté, Michael Boulos đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại châu Phi. Ông không nêu chi tiết nhưng cho biết Michael Boulos đã nói với ông vài tháng trước rằng đang làm việc để "kết nối các nhà đầu tư từ Mỹ với một số chính phủ ở châu Phi". Theo cựu thủ tướng, công việc kinh doanh của Michael Boulos không thể tách rời vai trò chính trị mà cha anh đang nắm giữ trong chính quyền.

Khi vị thế của gia đình Boulos được nâng cao nhờ mối quan hệ với gia đình Tổng thống Trump, các cộng sự của họ cũng tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Vào khoảng thời gian diễn ra lễ nhậm chức tổng thống, Habib Saidi, doanh nhân và bạn thân của gia đình Boulos, đang ngồi cùng Michael Boulos tại Mar-a-Lago thì nhìn thấy Kacy Grine, nhà tài chính có mối quan hệ sâu rộng ở Arab Saudi, dùng bữa gần đó.

Saidi đã rời khỏi bàn và tự giới thiệu bản thân với Grine trước mặt những người khác. Theo một người chứng kiến, Saidi nói rằng ông và bạn bè mình muốn tận dụng cơ hội đang ở gần trung tâm quyền lực của Mỹ để kinh doanh ở Trung Đông.

Hiện tại, Michael Boulos và Tiffany Trump đang tập trung chăm chút cho gia đình nhỏ của mình. Họ vừa chào đón con đầu lòng, Alexander, hồi tháng 5. Tiffany giữ kín cuộc sống riêng tư nhưng tuần qua đã chia sẻ trên Instagram những bức ảnh gia đình đi thuyền và khung cảnh từ "thiên đường nghỉ dưỡng" French Riviera.

Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP, AP)