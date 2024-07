Doanh nghiệp xuất khẩu lao động 'chui' bị phạt 360 triệu đồng

Cần ThơKhông giấy phép xuất khẩu lao động, Công ty TNHH Huỳnh Hương Group vẫn tuyển chọn, thu tiền cọc 3,3 tỷ đồng đưa nhiều người đi làm việc tại Hàn Quốc.

Ngày 25/7, Công ty TNHH Huỳnh Hương Group, ở quận Ninh Kiều, bị UBND TP Cần Thơ xử phạt 360 triệu đồng do tổ chức tuyển chọn, thu tiền, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi không có giấy phép.

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Huỳnh Hương Group thành lập đầu tháng 6, với vốn điều lệ 5 tỷ đồng, do bà Nguyễn Thị Thu Đông làm giám đốc, hoạt động trên lĩnh vực: hỗ trợ giáo dục, in ấn, phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng.

Tuy nhiên, công ty đã tổ chức tuyển chọn, thu tiền cọc 3,3 tỷ đồng của 142 người ở Cần Thơ và các địa phương lân cận có nhu cầu lao động tại Hàn Quốc. Đến nay đơn vị này chưa đưa được lao động nào sang Hàn Quốc làm việc thì bị các ngành chức năng của TP Cần Thơ phát hiện. Chính quyền thành phố buộc công ty trả lại số tiền đã thu trái pháp luật cho người lao động.

Cùng ngày, Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Cần Thơ mời làm việc và quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với ông Lê Thành Sang (nhân viên Công ty TNHH Huỳnh Hương Group) do đăng tải thông tin giả mạo, không đúng sự thật liên quan hoạt động đưa người đi lao động ở Hàn Quốc.

Ông Sang đã lập nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội TikTok đăng tải video có thông tin giới thiệu việc làm, nhận hồ sơ đưa người Việt Nam đi lao động ở Hàn Quốc với mức thu nhập từ 1,8-2,1 triệu đồng mỗi ngày.

Người này cũng đăng trên tài khoản TikTok của mình thông tin: Khai trương Văn phòng Công ty TNHH Huỳnh Hương Group, trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cùng bảng hiệu quảng cáo công ty có số điện thoại để liên hệ trực tiếp, hoặc đăng kết nối zalo là số điện thoại của giám đốc doanh nghiệp.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng xác định công ty này không phải là đơn vị trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chưa được cấp phép hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

An Bình