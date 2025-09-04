Doanh nghiệp Việt hợp lực làm chủ công nghệ tự hành

VinFast và Phenikaa-X phát triển thử nghiệm công nghệ tự lái cấp độ cao hơn trên mẫu VF 8, trưng bày tại Trung tâm triển lãm Việt Nam.

Chiếc VinFast VF 8 phiên bản thử nghiệm được trưng bày ở khu vực Sân Đông, trong triển lãm "80 năm hành trình Độc lập, Tự do, Hạnh phúc". Khác với những chiếc VF 8 bản thương mại, Phenikaa-X đã thử nghiệm các công nghệ tự hành trên mẫu xe này, gắn thêm nhiều thiết bị ở nội thất và ngoại thất.

Chiếc VinFast VF 8 thử nghiệm công nghệ tự lái cấp độ 4 tại triển lãm. Ảnh: Tuấn Vũ

Ở ngoại thất, xe có thêm các thiết bị ở nóc, đầu, đuôi và hai bên thân. Nội thất có thêm màn hình cỡ lớn đặt dưới màn hình giải trí. Khu vực cốp cũng trang bị nhiều máy móc. Ông Phạm Hoàng Sơn, người phụ trách dự án này tại Phenikaa-X cho biết, chiếc VF 8 lắp đặt 15 camera quan sát, 12 cảm biến LiDAR và radar. "Nhờ đó, hệ thống điện tử có thể nhận diện toàn bộ hình ảnh, vật cản 360 độ trong bán kính 250 m, độ chính xác tính bằng cm", ông Sơn nói.

Theo chia sẻ của đơn vị thử nghiệm, chiếc VF 8 màu đỏ là phần tiếp theo của dự án xe tự hành, được phát triển bởi các kỹ sư người Việt, làm chủ công nghệ lái tự hành cấp độ 4. Ở cấp độ này, xe có thể tự lái hoàn toàn trong nhiều tình huống, không cần tài xế can thiệp vô-lăng, chân ga, phanh, điều khiển đèn... Đây là cấp độ không nhiều hãng xe trên thế giới có thể đạt được. Ở phiên bản thương mại, VF 8 đạt khả năng tự hành cấp độ 2.

Cảm biến LiDAR, radar và camera gắn ở đầu xe. Ảnh: Tuấn Vũ

Ông Phạm Hoàng Sơn cho biết, các kỹ sư đã cung cấp cho xe một bản đồ số, đầy đủ thông tin kèm quy định về luật giao thông hiện hành. Từ đó, dưới sự giám sát của các kỹ sư, chiếc xe đã được thử nghiệm trên điều kiện giao thông thực tế. "Với dữ liệu được cung cấp, xe có thể tự kiểm soát tốc độ, dừng đỗ, bật đèn, đánh lái... và tuân thủ luật giao thông đường bộ", ông Sơn cho biết.

Trước đó, đội ngũ Phenikaa-X từng thử nghiệm công nghệ này trên một mẫu xe Hàn Quốc, nhưng chuyển sang dùng VF 8 từ cuối 2024, bởi nhận được nhiều hỗ trợ đặc biệt từ VinFast. Hãng xe điện Việt Nam cung cấp cho Phenikaa-X chiếc VF 8 hoàn toàn mới, hỗ trợ tích hợp hệ thống tự hành, tạo nền tảng cho các kỹ sư phát triển trên xe thực tế. Những hỗ trợ trên không dễ có được với một startup công nghệ Việt, đặc biệt khi được làm việc trực tiếp với hãng.

Nội thất VF 8 phiên bản thử nghiệm có thêm màn hình. Ảnh: Tuấn Vũ

"Đây là sự ủng hộ rất thiết thực và đóng vai trò quan trọng đối với dự án. Nhờ VinFast, chúng tôi có được thông tin đầy đủ về phần mềm, cấu tạo, các chi tiết kỹ thuật của xe. Từ đó, nhóm phát triển có thể kiểm soát toàn bộ hệ thống điện tử, điều khiển và vận hành, giúp việc nghiên cứu thuận lợi và sát với thực tiễn hơn", đại diện Phenikaa-X nói. "Với sự hỗ trợ từ Vingroup, các thử nghiệm xe được thực hiện trong các khu đô thị Ocean City".

Với chiếc VF 8 trưng bày tại triển lãm, nhà phát triển cho biết nếu chỉ đi tự hành, xe cần 5 cảm biến LiDAR và 7 camera quan sát. Tuy nhiên mẫu xe này trang bị nhiều thiết bị hơn để thu thập dữ liệu, là bước đệm cho giai đoạn tiếp theo sẽ tích hợp AI.

Ông Lê Anh Sơn, Giám đốc Phenikaa-X cho rằng, thị trường xe tự hành toàn cầu được dự báo tăng từ 1.500 tỷ USD năm 2022, lên 13.600 tỷ USD vào 2030. "Đây là một trong những lĩnh vực chiến lược mà Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc tập trung đẩy mạnh, đòi hỏi nguồn lực đầu tư khổng lồ về thời gian, cơ sở vật chất, nhân lực và tài chính", ông Sơn nói. "Với vai trò dẫn dắt và hệ sinh thái phương tiện, VinFast sẽ là đối tác, bệ phóng để các công nghệ ‘Make in Vietnam’ có thể phát triển, vươn ra thế giới".

Chiếc VF 8 được Phenikaa-X thử nghiệm. Ảnh: Tuấn Vũ

Tại sự kiện, một chuyên gia lĩnh vực công nghệ đánh giá VinFast đã chứng minh năng lực qua dải sản phẩm xe thuần điện, đồng thời cho thấy vai trò dẫn dắt, tạo động lực hỗ trợ các startup Việt tiến xa hơn trên bản đồ công nghệ thế giới.

Mảng công nghệ ôtô tự lái được chia làm 5 cấp độ. Trong đó các cấp độ 1-3 tài xế vẫn phải can thiệp, cấp độ 4 gần như tự lái hoàn toàn và cấp độ 5 là cao nhất, tài xế không cần quan tâm tới xe. Hiện ngành công nghiệp ôtô thế giới mới chỉ áp dụng thương mại ở cấp độ 2 và 3, những cấp độ cao hơn vẫn dừng ở mức độ thử nghiệm, hạn chế ở một số khu vực.

Quang Anh