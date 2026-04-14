Doanh nghiệp vận tải tiếp tục tăng giá vé xe khách

Giá xăng dầu vẫn cao so với đầu năm khiến nhiều doanh nghiệp vận tải tăng giá vé, giá cước và kiến nghị giảm chuyến, dừng tuyến kém hiệu quả để cắt lỗ.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết dù giá xăng dầu trong nước đã giảm so với tháng 3, mặt bằng giá vẫn cao hơn 30-50% so với tháng 2, tạo áp lực lớn lên chi phí vận tải. Nhiều doanh nghiệp vì vậy tiếp tục điều chỉnh tăng giá vé, giá cước và cơ cấu lại hoạt động.

Tại Hà Nội, từ giữa tháng 3, Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ của 14 doanh nghiệp đề xuất tăng giá vé khoảng 14%. Gần đây, một số đơn vị tiếp tục điều chỉnh như Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và du lịch Đăng Bình tăng giá 6 tuyến cố định từ 7-11%, Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hòa Bình tăng một tuyến 17%, Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải HVXT tăng 3 tuyến với mức 14-20%.

Một số doanh nghiệp khác cũng tăng giá, như Công ty CP Ôtô khách Hà Tây tăng một tuyến buýt không trợ giá 18%, Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Đoàn Xuân tăng một tuyến 17%, Công ty Hiền Phước tăng cước 3 tuyến khoảng 16%. Các hãng taxi như Công ty CP Hanoitourist taxi và Công ty CP Taxi Hà Nội tăng giá từ 7% đến 10%.

Xe khách đi trên đoạn đường Chí Thạnh - Phú Yên. Ảnh: Trần Hóa

Tại TP HCM, 38 trong số 97 đơn vị vận tải thông báo tăng giá vé nhiều tuyến xe khách từ 5% đến 36%. Có 12 đơn vị xe buýt không trợ giá tăng 20-40%. Sở Xây dựng TP HCM cũng ghi nhận 4 trong 36 hãng taxi tăng giá từ 6% đến 27%, trong khi taxi điện giảm khoảng 10%.

Ở Hải Phòng, 11 đơn vị xe tuyến cố định và 2 doanh nghiệp xe buýt đề xuất tăng giá 25-30%. Tại Đà Nẵng, 7 đơn vị vận tải hành khách tăng giá từ 7% đến 23%, 2 doanh nghiệp xe buýt tăng 14-20%.

Trước biến động chi phí, Sở Xây dựng các tỉnh Hà Tĩnh, Sơn La, Hưng Yên kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép doanh nghiệp tạm ngừng khai thác một số chuyến trên các tuyến không hiệu quả, đồng thời không xử lý vi phạm khi số chuyến thực hiện dưới 70% trong tháng do phải cắt giảm chi phí nhiên liệu.

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất Chính phủ xem xét các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận tải như giảm, miễn phí bảo trì đường bộ, phí bến bãi, lệ phí cầu đường, hỗ trợ lãi suất vay ưu đãi nhằm giảm chi phí đầu vào, góp phần ổn định giá cước vận tải.

Đoàn Loan