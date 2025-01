Doanh nghiệp vận tải điêu đứng vì phải đổi giấy đăng ký xe

Hơn một triệu xe kinh doanh vận tải sẽ phải đổi giấy chứng nhận đăng ký để phù hợp với xe "biển số nền vàng", nguy cơ gây đình trệ hoạt động của doanh nghiệp.

Mấy ngày nay, anh Hoàng Lê, Giám đốc một công ty vận tải logistics ở Hà Nội, vất vả chỉ đạo nhân viên đi làm thủ tục đổi giấy đăng ký xe cho gần 100 xe tải, xe container. Theo Thông tư 58/2020 của Bộ Công an, doanh nghiệp đã làm thủ tục đổi từ biển màu trắng sang biển màu vàng cho nhiều xe kinh doanh vận tải và được giữ nguyên số, được tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe. Thủ tục đổi biển khá đơn giản, doanh nghiệp không cần mang xe đến cơ quan đăng ký xe.

Tuy nhiên, theo Thông tư 79/2024 của Bộ Công an, các xe biển vàng sẽ phải đổi giấy chứng nhận đăng ký xe để phù hợp với biển số nền vàng. Theo anh Lê, doanh nghiệp đang vay vốn ngân hàng, thế chấp bằng giấy đăng ký xe nên không thể rút ra đem đến cơ quan làm thủ tục đổi giấy chứng nhận. "Chúng tôi rất lo lắng, nếu không đổi giấy đăng ký xe thì các trung tâm đăng kiểm từ chối kiểm định, xe sẽ không thể hoạt động", anh Lê nói.

Cũng theo chủ doanh nghiệp này, thủ tục đổi giấy đăng ký xe đối với phương tiện đang thế chấp tại ngân hàng rất phức tạp. Các hợp đồng thế chấp, chứng nhận bảo hiểm... đều ghi theo biển số cũ. Vì thế thủ tục sửa đổi các giấy tờ này theo giấy phép mới khá phiền hà cho đơn vị.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Thành, Giám đốc một doanh nghiệp vận tải tại Hà Nội, cho biết có 22 xe tải đang hoạt động, song trước Tết đang phải dừng 12 xe để làm thủ tục bấm biển số, đổi giấy đăng ký. Xe dừng hoạt động khiến đơn hàng bị ùn ứ, lái xe phải nghỉ việc, doanh nghiệp thiệt hại hàng chục triệu mỗi ngày.

Anh Thành cho hay không phải giấy đăng ký xe lúc nào cũng sẵn sàng ở trên xe để mang đi đổi vì doanh nghiệp còn sử dụng giấy tờ này để thế chấp ngân hàng. Muốn rút giấy đăng ký xe từ ngân hàng, doanh nghiệp phải làm các thủ tục mất nhiều thời gian. Sau đó, doanh nghiệp phải mang xe đến cơ quan cảnh sát giao thông làm thủ tục, chờ xử lý.

Theo quy trình, xe được đổi giấy đăng ký phải thay biển số, sau đó doanh nghiệp lại phải làm thủ tục cấp lại phù hiệu xe kinh doanh vận tải tại các Sở Giao thông Vận tải mới được hoạt động. "Tất cả thủ tục này khiến chúng tôi phải dừng hoạt động phương tiện nhiều ngày, làm ảnh hưởng đến kinh doanh và có nguy cơ mất đơn hàng", ông Thành nói.

Xe tải lưu thông đi trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Chính

Từ ngày 1/1/2025, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và các nghị định, thông tư hướng dẫn có hiệu lực. Theo điều 39 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và điều 18 Thông tư số 79/2024 của Bộ Công an, chủ phương tiện phải đổi chứng nhận đăng ký xe khi biển số xe nền màu trắng đổi sang biển số xe nền màu vàng (xe hoạt động kinh doanh vận tải) và ngược lại.

Cùng với đó, Nghị định 166/2024 và Thông tư 47/2024 của Bộ Giao thông Vận tải quy định không kiểm định đối với trường hợp có sự sai khác giữa chứng nhận đăng ký xe với phương tiện thực tế. Do đó phương tiện không đổi giấy đăng ký xe sẽ không được kiểm định.

Ông Trần Đức Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Logistics Hà Nội, cho biết từ năm 2020, các đơn vị doanh nghiệp đã đổi biển số xe nền trắng sang nền vàng để phân biệt là xe kinh doanh vận tải. Khi đó Bộ Công an không bắt buộc đổi giấy đăng ký xe. Sau này khi Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và các quy định mới ban hành, doanh nghiệp lại phải đổi giấy đăng ký xe mà không được áp dụng lộ trình.

Ông Nghĩa ước tính khi làm thủ tục đổi đăng ký, xe phải cà lại số khung, số máy nên phải dừng hoạt động vài ngày, thiệt hại kinh tế hàng triệu đồng mỗi xe tải lớn, xe container. Trường hợp không kịp đổi, xe không được đăng kiểm, gây đình trệ hoạt động của doanh nghiệp. Trong khi đó dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa, đi lại của người dân, xã hội rất lớn.

Cả nước có khoảng một triệu xe kinh doanh vận tải phải chuyển đổi giấy đăng ký xe, song có nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện. Ông Đặng Văn Chung, Phó chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, cho biết sau ngày 1/1/2025, Hiệp hội đã nhận được nhiều phản ánh của đơn vị kinh doanh vận tải bằng ôtô về tình trạng xe phải dừng hoạt động, đặc biệt là xe vận tải đường dài ở một số đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng và TP HCM do liên quan đến việc đổi giấy đăng ký xe.

Để tháo gỡ, Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam kiến nghị Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, tham mưu theo hướng áp dụng chuyển đổi số đối với những xe đã đổi sang biển số nền vàng song chưa đổi giấy đăng ký xe. Cục Cảnh sát giao thông cập nhật lên hệ thống dữ liệu để kiểm tra giám sát, không yêu cầu chủ phương tiện phải "đổi chứng nhận đăng ký xe" ngay, hoặc nếu có thì phải có lộ trình để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, Hiệp hội kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải trước mắt tiếp tục kiểm định cho phương tiện đến hạn kiểm định, nhưng chưa "đổi chứng nhận đăng ký xe".

Đoàn Loan