Doanh nghiệp tỷ USD bàn về cách AI thay đổi tương lai

Lãnh đạo Nvidia, McKinsey, FPT bàn về xu hướng công nghệ, cách AI tạo ra những đột phá trong công việc và cuộc sống tại FPT Techday, ngày 13-14/11.

Diễn đàn công nghệ quốc tế thường niên FPT Techday 2024 sẽ tổ chức tại Trung tâm hội nghị - sự kiện Thiskyhall Sala, thành phố Thủ Đức. Với chủ đề "Future Now - Tương lai ở đây", diễn đàn mang đến những câu chuyện về đón đầu xu hướng công nghệ mới, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, ôtô, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Mang công nghệ tương lai đến hiện tại

Lần đầu tiên 2.500 lãnh đạo bộ ngành, doanh nghiệp và các chuyên gia danh tiếng không thảo luận nhiều về những câu chuyện đường dài mà sẽ chú trọng vào những kinh nghiệm, công nghệ có thể tạo ra những đột phá trong cách làm việc, cách học tập hay giải trí.

Lãnh đạo các công ty thành viên Tập đoàn FPT sẽ chia sẻ về những ứng dụng thực tiễn của AI và các công nghệ mới nhất trong nhiều lĩnh vực khác nhau; cách để xây dựng hạ tầng thông minh phục vụ cho kỷ nguyên AI; đào tạo nhân lực trong thời đại số.

Trong đó, Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình sẽ phát biểu về tầm nhìn cùng nhau kiến tạo tương lai từ công nghệ. Lãnh đạo cấp cao của Nvidia, Itouchu, PSA, FPT... hé lộ những đột phá của công nghệ AI. William Wei, người từng đảm nhận vị trí Giám đốc Công nghệ Foxconn, sẽ chia sẻ thông tin về kỷ nguyên mới của ngành ôtô dưới tác động của AI. Lãnh đạo Hitachi Hightech cũng bàn về vị thế của Việt Nam, đóng góp của FPT trên bản đồ chuyển đổi số toàn cầu.

Ông Trương Gia Bình phát biểu về công nghệ làm con người hạnh phúc tại FPT Techday 2023. Ảnh: Ngọc Thành

Sự kiện còn mang đến bức tranh về khai thác sức mạnh dữ liệu và kết nối công nghệ để khai phá tiềm năng quốc gia. Đại diện Tập đoàn FPT giới thiệu về các sản phẩm công nghệ mới nhất, phục vụ cho tương lai bền vững, ra mắt nền tảng FPT AI Agent và bộ giải pháp the Next for Enterprise. Các diễn giả cũng thảo luận sâu về cách kết nối cộng đồng doanh nghiệp, khả năng tiếp cận AI hiện nay cùng xu hướng chuyển đổi xanh tại Việt Nam và toàn cầu.

Khám phá cách công nghệ thay đổi cuộc sống

Bên cạnh phần chia sẻ của lãnh đạo cấp cao, FPT Techday 2024 còn có 25 gian hàng triển lãm chia làm 6 phân khu trên quy mô 5.000 m2. Khách tham quan triển lãm sẽ trực tiếp tận hưởng cảm giác được chăm sóc và thấu hiểu bởi những công nghệ tương lai, trải nghiệm đa dạng theo nhu cầu riêng và tiếp cận những cơ hội mới để phát triển. Mỗi khu vực triển lãm đều phản ánh cụ thể và sinh động cách công nghệ phục vụ các khía cạnh của đời sống, từ công việc đến học tập, giải trí, chăm sóc sức khỏe.

Khách tham quan trải nghiệm công nghệ tại FPT Techday 2023. Ảnh: Ngọc Thành

Hai ngày tổ chức cũng mang đến những trải nghiệm lần đầu tiên xuất hiện tại FPT Techday.

Điểm nhấn là không gian mô phỏng của Nhà máy AI với hệ thống siêu máy tính GPU H100 của Nvidia, nơi khởi nguồn của sức mạnh về xử lý dữ liệu, đào tạo thuật toán và xây dựng các giải pháp AI thông minh. Đồng thời khách tham quan sẽ được trải nghiệm cách thức tạo ra những những "đồng nghiệp" AI thông minh trong đa ngành, đa lĩnh vực của nhà máy đặc biệt này.

Lần đầu tiên khách tham dự được trực tiếp trải nghiệm công nghệ ôtô thông minh với sự hỗ trợ của "trợ lái AI". Đây là một trong những hướng đi quan trọng của FPT trong mảng công nghệ ôtô số, hướng đến xây dựng nền tảng các phần mềm thông minh, tiện dụng, an toàn, bảo mật cho các hãng xe toàn cầu.

Phối cảnh gian hàng mô phỏng nhà máy AI. Ảnh: FPT

Khu vực trải nghiệm eSports hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn sôi động với loạt hoạt động chuyên sâu về thể thao điện tử và những trận đấu từ hai đội tuyển eSports hàng đầu hiện nay - Team Flash và GAM Esports.

Theo ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ FPT, sự kiện sẽ không nói nhiều những câu chuyện dài và xa, ngược lại, sẽ chú trọng thể hiện những công nghệ có thể ứng dụng được ngay lập tức. Từ đó, người xem sẽ cảm nhận được những thành tựu, bước tiến vượt trội và cách những ứng dụng này phục vụ chính đời sống hàng ngày. "Bằng những trải nghiệm thực tế đó, họ sẽ cảm thấy 'tương lai' không hề xa xôi mà hiện hữu ngay xung quanh mình", ông Vũ Anh Tú nói.

Hoài Phương