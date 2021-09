Doanh nghiệp sản xuất ôtô trong nước có thể được gia hạn nộp thuế

Khoản thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước được kiến nghị gia hạn nộp tới hết năm 2021.

Trong văn bản vừa gửi Thủ tướng, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ xây dựng nghị định gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt với xe sản xuất, lắp ráp trong nước theo trình tự thủ tục rút gọn. Cơ quan này cho rằng, sản xuất và lắp ráp ôtô trong nước là lĩnh vực chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cần sự hỗ trợ của Nhà nước.

Đợt dịch thứ 4 bùng phát khiến lượng xe bán ra 8 tháng đầu năm nay của các hãng thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) giảm khoảng 13% so với 2019 - khi chưa có dịch. Nhiều công ty ghi nhận mức sụt giảm doanh số trên 60%. 8 đầu năm nay, lượng xe đăng ký mới chỉ bằng 40% so với tháng 7 và khoảng 20% so với những tháng không có dịch.

Sản xuất, lắp ráp xe tại Nhà máy sản xuất Ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam. Ảnh: Thành Công

Bộ Tài chính cho rằng biện pháp gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước có thêm nguồn lực tài chính để xoay vòng vốn đầu tư, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, người lao động có việc làm trong mùa dịch.

Năm 2020, chính sách này được thực hiện cho các kỳ tính thuế tháng 3-10/2020. Ngoài ra chính sách này và chính sách giảm 50% phí trước bạ cho xe sản xuất, lắp ráp trong nức thực hiện nửa cuối năm 2020 đã giúp các doanh nghiệp tăng lượng bán ra trong năm 2020, chẳng hạn Vinfast tăng lượng bán tới 230% so với 2019.

Tổng số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2020 của các doanh nghiệp trong diện này là hơn 19.256 tỷ đồng. Đến ngày 20/12/2020, toàn bộ số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn đã được các doanh nghiệp nộp đủ vào ngân sách.

Anh Minh