Doanh nghiệp phụ trợ tìm cách tham gia chuỗi cung ứng

Là một trong những trung tâm công nghiệp lớn về ôtô, xe máy và điện tử khu vực phía Bắc, Vĩnh Phúc có trên 11.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Song, chỉ khoảng 70% trong số này hoạt động và tỉ lệ doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp FDI chiếm tỉ lệ nhỏ.

Thời gian qua, tỉnh có chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ song khoảng cách giữa năng lực của doanh nghiệp trong nước và nhu cầu của doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh vẫn còn khá xa. Thực tế các doanh nghiệp của tỉnh chưa chủ động tham gia liên kết, hoặc không đủ tự tin đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn, quy trình sản xuất. Điều này xuất phát từ nhiều lý do, trong đó quy mô nhỏ, giá thành sản phẩm cao so với sản phẩm cùng loại do doanh nghiệp FDI sản suất, thời gian giao hàng gấp, thiếu thông tin về nhu cầu đối tác...

Công ty Công nghiệp chính xác Việt Nam 1, Khu công nghiệp Khai Quang) chuyên cung cấp sản phẩm phụ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất ôtô xe máy. Ảnh: Nguyễn Lượng

Do vậy, hầu hết nguyên liệu, hàng hóa đầu vào của khối FDI là mua từ chính các doanh nghiệp FDI khác hoặc nhập hàng hóa đầu vào từ nước xuất xứ (nước ngoài), ít sử dụng nhà cung cấp trong nước.

Xác định rõ, các doanh nghiệp FDI vừa là khách hàng, vừa là đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng một chuỗi cung ứng toàn cầu, thời gian qua Vĩnh Phú tăng cường mối liên kết, hợp tác, hỗ trợ giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI; khuyến khích phát triển ngành công nghiệp phụ trợ; tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước từng bước tiếp cận công nghệ tiên tiến và tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Sau một thời gian đẩy mạnh triển khai, hiện đã có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn thuộc các quốc gia, vùng lãnh thổ có nền công nghiệp tiên tiến đầu tư vào các ngành sản xuất, lắp ráp, công nghiệp phụ trợ của tỉnh.

Riêng ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô, xe máy thu hút hơn 40 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cho 4 doanh nghiệp FDI; ngành công nghiệp điện tử, tin học đã hình thành một số nhóm sản xuất chính như thiết bị văn phòng, thiết bị điện tử, vật liệu điện tử, linh kiện điện tử với hơn 100 dự án đầu tư.

Một số doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh đã có mối liên kết, hợp tác, cung ứng thường xuyên một số sản phẩm cho doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực chế tạo, cơ khí như Công ty TNHH công nghệ Cosmos; Công ty TNHH Điện – Điện tử Mê Trần Bình Xuyên; Công ty TNHH SSP Moulding; Công ty TNHH Thành Thắng; Công ty TNHH Tùng Lâm Vĩnh Phúc; Công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Thuận An...

Tại Hội nghị "Kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, điện tử" do UBND tỉnh tổ chức vào đầu tháng 7 vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Tư vấn giải pháp công nghệ Việt- Hàn đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hỗ trợ hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, điện tử.

Theo đó, trong một năm, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật cho ít nhất 10 doanh nghiệp của Vĩnh Phúc hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ôtô, điện, điện tử nâng cao căng lực cạnh tranh trong thiết kế sản phẩm, khuôn mẫu, nâng cao năng suất, chất lượng; hỗ trợ đào tạo, tư vấn chuyên gia kỹ thuật, chuyển giao công nghệ...