Doanh nghiệp nhiều lao động nhất TP HCM cắt giảm hơn 2.000 công nhân

Do gặp khó khăn đơn hàng, trong tháng 2, Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam ở quận Bình Tân với khoảng 50.500 lao động cắt giảm hơn 2.000 công nhân.

Ngày 19/2, thông tin từ Công ty Pou Yuen, số lao động bị cắt giảm thuộc nhóm phải nghỉ chờ việc, luân phiên kéo dài do một nhãn hàng giày rút đơn hàng từ năm ngoái. Công ty đã cố gắng sắp xếp nhưng không thể đảm bảo công việc cho số lượng lớn lao động bị ảnh hưởng, đơn hàng sắp tới cũng không dự báo được. Do đó, một số chuyền thuộc khu C và D phải giải thể.

Công nhân làm việc ở khu C, nơi có nhiều lao động bị cắt giảm. Ảnh: Lê Tuyết

Về chế độ cho người lao động, phía công đoàn đề nghị hỗ trợ 0,8 tháng lương căn bản cho mỗi năm làm việc. Hiện phía công ty gửi phương án chờ tập đoàn quyết định.

Thông tin từ Tập đoàn Pou Chen (công ty mẹ của Pou Yuen) tại Việt Nam, tập đoàn đang xem xét mức hỗ trợ tốt nhất cho người lao động. Phương án của công đoàn là hỗ trợ tương tự như đợt cắt giảm năm 2020. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay khác ba năm trước khi tình hình sản xuất của tập đoàn gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế. Vì vậy nguồn lực tài chính khó khăn hơn nhiều.

Chị Nguyễn Thị Thúy, 39 tuổi, thâm niên gần 20 năm làm việc ở Pou Yuen (khu D), cho biết từ lúc nhận tin bị cắt giảm, chị nghe nhiều về phương án hỗ trợ. Ban đầu công ty sẽ trả cho mỗi người mất việc 3 tháng lương, sau đó tăng lên 5 tháng. Tuy nhiên thông tin mới nhất chị nhận là khoản hỗ trợ tính theo số năm làm việc, cứ một năm lao động nhận 0,88 tháng lương. Nếu phương án này được chốt, chị nhận khoảng 160 triệu đồng tiền hỗ trợ.

"Sau khi nghỉ, tôi tính xin vào nhà máy gần nhà ở Long An để làm thời vụ, một năm sau sẽ rút bảo hiểm xã hội một lần", chị Thúy nói.

Lao động nhà máy PouYuen khi tan ca. Ảnh: Lê Tuyết

Ngoài ra, theo báo cáo nhanh của Liên đoàn lao động quận Bình Tân, cũng với lý do ít đơn hàng nên năm 2023, nhà máy Pou Yuen sẽ không tái ký hợp đồng với khoảng 3.000 người đã làm thời gian 1-3 năm. Hiện, công ty chưa có phương án hỗ trợ cho nhóm này. Theo luật, khi hết hợp đồng và chưa có việc làm mới, người lao động sẽ nhận trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Trước việc Pou Yuen giảm lao động, Phó chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức chỉ đạo UBND quận Bình Tân theo dõi, giám sát chặt tình hình sản xuất, việc làm của người lao động tại công ty này. Thành phố cũng đề nghị các đơn vị liên quan nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hỗ trợ người lao động... Trung tâm dịch vụ việc làm phối hợp kết nối để giới thiệu việc làm cho công nhân mất việc.

Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam thuộc Tập đoàn quốc tế Pou Chen Đài Loan, hoạt động ở lĩnh vực sản xuất giày, là công ty đông lao động nhất ở TP HCM. Hiện nay, số lao động của nhà máy lên đến hơn 50.500 người. Cuối năm ngoái, công ty này đã cho gần 20.000 lao động nghỉ luân phiên một ngày trong tuần do tình hình đơn hàng khó khăn.

Trước đó, vào tháng 6/2020, Công ty Pou Yuen cũng chấm dứt hợp đồng lao động với hơn 2.800 công nhân và chi trả trợ cấp thôi việc với mỗi năm làm việc một tháng lương. Nhiều người làm 17-18 năm được nhận trợ cấp thôi việc tương đương 17-18 tháng lương, sau khi trừ thuế còn khoảng 150-180 triệu đồng. Công nhân gắn bó trên 20 năm nhận trợ cấp hơn 250 triệu đồng.

Cuối năm ngoái, TP HCM ghi nhận hơn 110.000 lao động mất và thiếu việc do doanh nghiệp giảm đơn hàng, trong đó có 6.300 công nhân bị cắt giảm. Công đoàn thành phố dự báo năm 2023, đơn hàng ở một số ngành, doanh nghiệp giảm đến 40%, đơn giá giảm 20%, việc làm của người lao động tiếp tục bị ảnh hưởng.

Lê Tuyết