Doanh nghiệp Nhật Bản kiến nghị gỡ vướng loạt dự án tại Việt Nam

Các doanh nghiệp Nhật Bản đề nghị giải quyết một số vướng mắc tại dự án lớn như cao tốc Bến Lức - Long Thành, metro Bến Thành - Suối Tiên, chuyển đổi phương tiện xanh.

Ngày 12/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là cuộc gặp thứ hai trong năm nay của Thủ tướng với các nhà đầu tư nước này, nhằm thúc đẩy hợp tác với tinh thần tháo gỡ dứt điểm vướng mắc và phát huy hiệu quả cao nhất dự án.

Tại tọa đàm, doanh nghiệp Nhật Bản đề nghị Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo giải quyết một số khó khăn tại các dự án như cao tốc đoạn Bến Lức - Long Thành, đường sắt đô thị số 1 TP HCM đoạn Bến Thành - Suối Tiên, bệnh viện Chợ Rẫy hữu nghị Việt - Nhật, trường Đại học Việt - Nhật. Họ cũng đề cập tới những vướng mắc trong phát triển xe hybrid - loại sử dụng song song động cơ đốt trong và điện.

Doanh nghiệp Nhật Bản cũng đề nghị phía Việt Nam tiếp tục triển khai các dự án như đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP HCM, thành phố thông minh Bắc Hà Nội, tái cấu trúc tài chính dự án nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn...

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp Nhật Bản, ngày 12/8. Ảnh: Đoàn Bắc

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhiều vấn đề phía doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm cũng là những nội dung được Việt Nam tích cực giải quyết, như dự kiến sửa Luật Đất đai, quy định về hoàn thuế, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Đồng thời, ông gợi mở hướng xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp Nhật. Cụ thể về chuyển đổi các phương tiện giao thông xanh, Thủ tướng cho rằng việc giảm phát thải, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu là vấn đề toàn dân, toàn cầu, nên cần sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các công ty Nhật Bản.

"Việt Nam không có mục tiêu nào cao hơn là giữ vững độc lập, chủ quyền và mang lại cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no cho người dân", ông nói.

Về vướng mắc tại các dự án đang triển khai, Thủ tướng đề nghị hai bên thành lập tổ công tác chung để đối chiếu và xử lý vấn đề còn tồn đọng trong tháng 8. Ông lưu ý việc xử lý phải đảm bảo lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Trường hợp vấn đề phát sinh vượt hoặc chưa có quy định, tổ công tác đề xuất cấp có thẩm quyền để xử lý thỏa đáng, rút kinh nghiệm cho các dự án khác.

"Tinh thần là phải đi đến tận cùng vấn đề để xử lý dứt điểm, trên cơ sở cầu thị, lắng nghe, tin tưởng lẫn nhau, nêu rõ người, thời hạn xử lý", ông nói thêm.

Về đề xuất dự án mới trong lĩnh vực năng lượng, đường sắt, Thủ tướng giao các bộ ngành, địa phương phối hợp với phía Nhật Bản để nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến liên quan thủ tục hành chính, chính sách (đất đai, thuế, vệ sinh an toàn thực phẩm, thủ tục).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại toạ đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản, ngày 12/8. Ảnh: Đoàn Bắc

Việt Nam - Nhật Bản có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Nhật hiện là đối tác kinh tế hàng đầu, cung cấp vốn ODA và hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ 3, đối tác thương mại và du lịch lớn thứ 4 của Việt Nam.

Tính đến cuối tháng 7, Nhật có hơn 5.600 dự án tại Việt Nam với tổng vốn 79,4 tỷ USD. Họ đứng thứ 3 trong 151 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, với các dự án tiêu biểu như Lọc hóa dầu Nghi Sơn, thành phố thông minh, Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2. Ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam như FPT, VMO... đã đầu tư sang Nhật Bản 126 dự án (20,5 triệu USD).

Trong chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Nhật Bản đến Việt Nam, hai bên xác nhận các lĩnh vực Việt Nam coi trọng như bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phòng, chống thiên tai, là trụ cột hợp tác hai nước trong tương lai.

Tại tọa đàm, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nêu rõ hai Thủ tướng thống nhất hai bên cần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên cơ sở phát huy thế mạnh của doanh nghiệp Nhật Bản. Ông cho hay các doanh nghiệp Nhật theo dõi cải cách và kỳ vọng cơ hội hợp tác với Việt Nam.

Đại sứ Ito Naoki đánh giá cao việc giải quyết vướng mắc giữa hai bên, nhờ đó các dự án hợp tác, đầu tư hai nước tiến triển tốt đẹp. Ông cho biết phía Nhật sẽ đề xuất một dự án và các gói vay mới trong khuôn khổ Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC).

Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược, gồm thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Nhà điều hành ưu tiên phát triển nhanh và bền vững, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản, trong đó có các doanh nghiệp, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam về tài chính (gồm vốn FDI, ODA thế hệ mới và đầu tư gián tiếp, tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam). Ông mong doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư vào Việt Nam nhằm đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển giao khoa học công nghệ, quản trị thông minh.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị các doanh nghiệp góp ý để Việt Nam hoàn thiện thể chế, đề xuất cơ chế ưu tiên thu hút đầu tư từ Nhật Bản. Cùng với đó, các đối tác Nhật hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng của Nhật Bản và toàn cầu.

