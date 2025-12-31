Doanh nghiệp nhập cuộc chuyển đổi xanh, số cùng TP HCM

Nhiều dự án và sáng kiến của TP HCM trong chuyển đổi xanh và số bước đầu thu hút doanh nghiệp tham gia triển khai ngay từ 2026.

Năm 2025, GRDP TP HCM ước tăng 8,03%, quy mô đạt 2,74 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước. Sang 2026, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phát triển đầu tàu kinh tế theo mô hình siêu đô thị, địa phương sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, TP HCM sẽ tăng tốc triển khai các dự án đầu tư và hạ tầng chiến lược, theo Phó chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà nêu tại Hội nghị tổng kết Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 chiều 31/12.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP HCM (HCMC C4IR), Phó trưởng ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025, cho biết định hướng này cũng là khuyến nghị tại Diễn đàn vừa qua.

"Các chuyên gia cho rằng Việt Nam, đặc biệt là TP HCM, đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mô hình phát triển công nghiệp trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và yêu cầu kép về chuyển đổi xanh - số", ông cho biết.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR phát biểu tại hội nghị chiều 31/12. Ảnh: Ban tổ chức

Cụ thể, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các doanh nghiệp toàn cầu lớn như Foxconn, Schneider Electric chỉ ra công nghệ 4.0 - gồm trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn và tự động hóa - là công cụ then chốt để nâng cao năng suất, tăng minh bạch chuỗi cung ứng và sản xuất xanh.

HCMC C4IR là thành viên thuộc mạng lưới toàn cầu các Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR Network) của WEF. Trung tâm cho biết các dự án, sáng kiến của TP HCM giao đơn vị triển khai bước đầu thu hút doanh nghiệp.

Đơn cử, Techcombank sẽ cung cấp chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 1.500 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030 cho doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất thông minh. Năm sau, HCMC C4IR dự kiến hợp tác Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA) tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Bán dẫn và đào tạo chuyên sâu.

Các doanh nghiệp công nghệ như Synopsys, FPT Semiconductor, TTI cùng một số đối tác đến từ Trung Quốc - trong đó có DeepSeek, sẽ kết nối để khảo sát khả năng hợp tác nghiên cứu - phát triển, phát triển thuật toán AI và chuyển giao công nghệ sản xuất thông minh cho doanh nghiệp trong nước.

Lĩnh vực giao thông và hạ tầng đô thị, Sunwah đang nghiên cứu đề xuất thí điểm xe đạp điện công cộng (sharing e-bike) tích hợp hệ thống sạc dùng chung và mô hình trạm thay pin tự động cho ôtô điện. Đối tác châu Âu sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật đường sắt cao tốc, metro và các giải pháp mô hình đô thị bền vững.

Với dịch vụ tài chính, logistics và kinh tế số, TP HCM muốn hình thành hệ sinh thái tài chính kết nối với các trung tâm tài chính quốc tế như Hong Kong và Khu vực Vịnh Lớn (GBA). Trung Tâm Tài chính Quốc tế TP HCM (IFC-HCM) đã ký hợp tác Nasdaq, Binance, TikTok và New York Institute of Finance (NYIF)

PGS - TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan điều hành IFC-HCM cho biết các đối tác này đóng vai trò như "anchor partners" (các điểm neo chiến lược) giúp Trung tâm nhanh chóng hình thành chuẩn mực, công nghệ và hệ sinh thái ban đầu.

Nasdaq giàu kinh nghiệm thị trường vốn và chuẩn mực vận hành quốc tế. Binance có thế mạnh tài chính số và hạ tầng on-chain. TikTok có vai trò ngày càng lớn của nền kinh tế số, dữ liệu và kết nối cộng đồng toàn cầu. NYIF thế mạnh đào tạo, chuẩn hóa năng lực nhân lực tài chính theo thông lệ quốc tế.

"IFC-HCM không hợp tác hình thức mà gắn với các mục tiêu, sản phẩm cụ thể: tư vấn thiết kế hạ tầng thị trường, xây dựng chương trình đào tạo, hỗ trợ cơ chế thử nghiệm chính sách, kết nối hệ sinh thái công nghệ và nhà phát triển", ông nói.

Sắp tới, TP HCM tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế có chọn lọc, tập trung vào thị trường vốn, tài chính số, tài chính xanh, đào tạo nhân lực. Về dài hạn, chuyển mạnh từ tư duy "thu hút đối tác" sang "đồng phát triển hệ sinh thái".

Để chuẩn bị nhân lực cho chuyển đổi kép, TP HCM cho biết các đối tác từ Mỹ, EU, Trung Quốc và ASEAN đã bày tỏ ý định hợp tác đào tạo về AI, robot và bán dẫn, tổ chức kiến tập, thực tập tại nước ngoài cho sinh viên Việt Nam.

Riêng với chiêu mộ nhân tài, HCMC C4IR đang nghiên cứu Đề án Quỹ ngoài ngân sách để thu hút các nhà khoa học, doanh nhân từ các trung tâm công nghệ toàn cầu tham gia làm việc, hợp tác nghiên cứu, dẫn dắt các dự án trọng điểm.

Quỹ này được hình thành từ nguồn xã hội hóa, quy mô dự kiến trong giai đoạn đầu (năm 2026) khoảng 100-150 tỷ đồng và mục tiêu 350 tỷ đồng vào năm 2030. Hôm 31/12, tại Hội nghị, Ngân hàng Nam Á công bố hưởng ứng sáng kiến này.

Viễn Thông