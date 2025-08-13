Doanh nghiệp ngoại giữ nhịp tuyển người

Giữa làn sóng giảm nhân sự, nhóm doanh nghiệp ngoại vẫn duy trì xu hướng tuyển người nhưng có chọn lọc, phục vụ tầm nhìn dài hạn.

Tuần trước, SAP vận hành trung tâm nghiên cứu và phát triển SAP Labs Vietnam, với kế hoạch đầu tư hơn 150 triệu euro trong 5 năm tới tại TP HCM. Từ tháng 9/2024, trung tâm này đã tuyển dụng hơn 200 nhân viên và dự kiến chiêu mộ thêm 350 người năm nay.

Ông Nguyễn Hồng Việt, Tổng giám đốc SAP Việt Nam nói nguồn nhân lực dồi dào về số lượng lẫn chất lượng là một trong các động lực đầu tư. "Tốc độ chuyển đổi số nhanh cùng lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ đưa Việt Nam trở thành một trụ cột quan trọng trong tầm nhìn toàn cầu của chúng tôi về tăng trưởng dài hạn cùng với đổi mới sáng tạo toàn diện", ông cho biết.

Theo cập nhật thị trường tuyển dụng quý II của hãng dịch vụ tuyển dụng, tính lương và thuê ngoài nhân sự Adecco, ngành công nghệ ghi nhận nhu cầu bổ sung lao động tăng gần 30% tại Hà Nội và TP HCM. Một phần nhu cầu này đến từ việc mở rộng trung tâm công nghệ tại Việt Nam của các tập đoàn ngoại.

Không chỉ ngành này, doanh nghiệp nước ngoài ở nhiều ngành nghề cũng duy trì nhu cầu tuyển người. Đầu tháng 8, nhà máy Honda ở Phú Thọ tuyển thêm hàng trăm nhân viên sản xuất, khi họ bắt đầu bán xe điện hai bánh ở Việt Nam.

Cùng thời điểm, tại khu công nghiệp Quang Châu và Quế Võ (Bắc Ninh) Foxconn tiếp tục đăng tuyển hàng loạt vị trí từ kỹ sư nhiều chuyên môn khác nhau đến tổ trưởng sản xuất, nhân viên kho.

Sản xuất xe máy điện ICON e: tại nhà máy Honda Việt Nam ở Vĩnh Phúc, ngày 27/3. Ảnh: Nguyễn Linh

Hai động lực chính của nhóm nhà đầu tư ngoại là tầm nhìn dài hạn của những doanh nghiệp hiện hữu và dòng vốn đầu tư mới. Hiệp hội doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam (AmCham) cho biết xu hướng nhân sự của cộng đồng này duy trì ổn định trong nửa đầu năm, với 45% công ty tăng nhân viên, bên cạnh 16% giữ nguyên.

"Kết quả cho thấy nhiều doanh nghiệp vẫn đang hướng đến mục tiêu phát triển dài hạn, ngay cả khi hiệu suất doanh thu trong ngắn hạn chưa đồng đều", AmCham nhận định.

Trong khi đó, bên cạnh ngành công nghệ, Adecco cho biết nhu cầu tuyển dụng lĩnh vực sản xuất và kỹ thuật quý II tăng 15% so quý đầu năm và 59% so với cùng kỳ 2024, phần lớn được thúc đẩy bởi làn sóng đầu tư nước ngoài.

7 tháng đầu năm nay, vốn FDI đổ vào Việt Nam trên 24 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ. Vốn thực hiện đạt 13,6 tỷ USD, mức cao nhất của 7 tháng trong giai đoạn 2021-2025.

Tại miền Bắc, các nhà máy mới kéo theo nhu cầu cao về nhân sự quản lý người Việt có kinh nghiệm xây dựng và vận hành. Trong khi đó, cơ sở đã hoạt động tập trung tuyển các vị trí kỹ thuật then chốt như kỹ sư sản phẩm và quản lý chất lượng, chiếm gần 70% tổng nhu cầu nhân lực khu vực, theo Adecco.

Ngành năng lượng tái tạo cũng ghi nhận làn sóng tuyển dụng mạnh nhờ các dự án thuộc Quy hoạch điện VIII điều chỉnh được triển khai. Số vị trí tuyển dụng tại các dự án điện mặt trời, điện gió và khí hóa lỏng ở Ninh Thuận (cũ), Thanh Hóa tăng đến 62%.

"Tuy phần lớn các dự án quy mô lớn vẫn đang chờ phê duyệt, nhu cầu nhân sự kỹ thuật đã bắt đầu khởi động, tập trung vào các vị trí thiết kế, kỹ sư và phát triển dự án", báo cáo của Adecco nêu.

Với lĩnh vực điện tử, các doanh nghiệp xuất khẩu lớn sang Mỹ tạm hoãn tuyển các vị trí không cấp thiết.

Tuy vậy, việc doanh nghiệp ngoại giữ nhịp tuyển người góp phần giúp bức tranh thị trường lao động bớt "xám". Theo báo cáo quý II của nền tảng Vieclam24h, 26,4% doanh nghiệp được khảo sát cho biết đã tinh gọn bộ máy trong 12 tháng qua, với gần 70% giảm quy mô dưới 10% nhân sự.

"Thị trường lao động Việt Nam hiện giằng co giữa làn sóng cắt giảm và những chuyển động tuyển dụng thận trọng. Doanh nghiệp ưu tiên giữ ổn định đội ngũ, tập

trung vào các vị trí mang lại giá trị thiết thực", báo cáo nhận định.

Dự báo tình hình quý III, Vieclam24h cho biết 56,2% doanh nghiệp được khảo sát cho biết họ có kế hoạch mở rộng đội ngũ, nhưng phần lớn sẽ tuyển có chọn lọc. Tỷ lệ giữ nguyên và cắt giảm lần lượt hơn 22% và 7%.

Thị trường vẫn đang trong giai đoạn 'chờ sóng', theo báo cáo của Vieclam24h. Nhu cầu hiện tập trung các vị trí gắn liền với tăng trưởng và sản xuất thực tế như kinh doanh - bán hàng, kỹ sư sản xuất/kỹ thuật hoặc lao động phổ thông có tay nghề.

Ông Chương Nguyễn, Giám đốc Dịch vụ tuyển dụng Adecco Việt Nam kỳ vọng thị trường quý III duy trì đà ổn định, nhờ sự phục hồi kinh tế toàn cầu, quan hệ thương mại dần ổn định và thúc đẩy đầu tư, phát triển hạ tầng trong nước.

"Chiến lược tuyển dụng của doanh nghiệp sẽ tiếp tục mang tính chọn lọc", ông nhận định. Theo đó, các vị trí then chốt, kỹ năng phù hợp với xu hướng trong tương lai được ưu tiên, nhằm giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp lý, tối ưu vận hành và tăng khả năng thích ứng.

