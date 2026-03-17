Doanh nghiệp Mỹ bán được 1 tỷ USD lithium tái chế từ pin thải

Nth Cycle sẽ cung cấp nickel và lithium carbonate tái chế từ 12.000 tấn pin cũ cho tập đoàn thương mại Trafigura trong 10 năm, giảm phụ thuộc vào nguồn cung Trung Quốc.

Ngày 16/3, Reuters thông tin thương vụ trên được công bố bên lề Diễn đàn Bộ trưởng và Doanh nghiệp An ninh Năng lượng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại Tokyo. Thỏa thuận này cho thấy các chính phủ trên thế giới đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào Trung Quốc với các kim loại quan trọng.

Theo thương vụ, Trafigura sẽ mua 2.000 tấn nickel dưới dạng kết tủa hydroxide hỗn hợp (MHP), và 1.500 tấn lithium carbonate. Đơn hàng này trị giá 1,1 tỷ USD, là hợp đồng lớn nhất trong lĩnh vực tái chế kim loại từ pin, theo Electrek.

"Vật liệu đen" sau khi nghiền pin thải. Ảnh: Nth Cycle

Các vật liệu trên sẽ được tinh luyện từ khoảng 12.000 tấn "vật liệu đen" - phần thu hồi sau khi nghiền pin lithium-ion đã qua sử dụng. Vật liệu này ngày càng được xem là nguyên liệu đầu vào quan trọng cho chuỗi cung ứng pin ở phương Tây

Nth Cycle thương mại hóa công nghệ tái chế từ năm 2024 tại nhà máy ở bang Ohio (Mỹ). Họ lên kế hoạch mở rộng sang Nam Carolina và Hà Lan. Trong đó, cơ sở tại Nam Carolina nhằm củng cố chuỗi cung ứng kim loại trong nước cho các lĩnh vực xe điện, pin lưu trữ và trung tâm dữ liệu AI.

Trong khi đó, nhà máy tại Hà Lan sẽ mở đường cho Nth Cycle phát triển tại châu Âu. Dự án này được tài trợ 7,5 triệu euro từ Quỹ Tăng trưởng Quốc gia Hà Lan theo sáng kiến về các nguyên liệu thô quan trọng (CRM).

Về công nghệ ứng dụng, công ty sẽ triển khai hệ thống điện phân thương mại mang tên Oyster tại các cơ sở này. Việc lựa chọn địa điểm dự kiến hoàn tất trong năm nay, và đưa vào vận hành từ năm 2028.

Theo Nth Cycle, tái chế kim loại từ pin thải tại Mỹ và châu Âu trước nay gặp rào cản lớn về chi phí và thời gian triển khai. Các nhà máy truyền thống cần vốn đầu tư hàng tỷ USD, thủ tục cấp phép kéo dài và quy mô đủ lớn để đạt hiệu quả kinh tế.

Hệ thống Oyster được thiết kế theo dạng modul, có thể lắp đặt tại các cơ sở hiện hữu, giảm thời gian xây dựng nhà máy tái chế từ hơn 5 năm xuống dưới 2 năm. Công nghệ này cũng giúp giảm tới 70% chi phí đầu tư nhà máy ban đầu, đảm bảo sinh lời dù vận hành ở quy mô nhỏ.

Lãnh đạo Nth Cycle nhận định nhu cầu xây dựng năng lực tái chế kim loại đang trở nên cấp thiết, đặc biệt tại Mỹ - nơi chính sách năng lượng và công nghiệp ngày càng chú trọng việc đảm bảo năng lực cung ứng khoáng sản quan trọng.

Liên minh châu Âu đang siết chặt quy định về các loại kim loại này. Khối này buộc xe điện mới phải sử dụng nickel và cobalt tái chế, siết trần quặng nickel được phép vận chuyển giữa các quốc gia thành viên và cấm xuất khẩu vật liệu này sang Trung Quốc.

Bảo Bảo (theo Reuters, Electrek)