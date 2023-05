Doanh nghiệp mất 32,2 giờ cho một thủ tục đất đai

Để thực hiện một thủ tục hành chính trong nhóm đất đai, trung bình mỗi doanh nghiệp phải bỏ 32,2 giờ, mất chi phí trực tiếp khoảng 3,8 triệu đồng.

Kết quả này được đưa ra trong báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 2022 (APCI 2022), khảo sát 3.092 doanh nghiệp.

Theo báo cáo, các bước thực hiện liên quan đến chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ vẫn là gánh nặng với doanh nghiệp. Nguyên nhân các thủ tục con vẫn tồn tại do hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai chưa được hoàn thiện, ứng dụng rộng rãi, không có sự liên thông giữa cơ quan quản lý đất đai các cấp.

Bên cạnh đó, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính về đất đai vẫn còn khiêm tốn. Cụ thể, chỉ 5% doanh nghiệp đã thực hiện nộp hồ sơ và 1% doanh nghiệp nhận kết quả trực tuyến. Hiện doanh nghiệp chưa thể thực hiện thanh toán thuế với giao dịch đất đai trực tuyến.

So với năm 2021, điểm số APCI của nhóm thủ tục hành chính đất đai giảm 1,2 điểm, và mức chênh lệch giữa điểm cao nhất và thấp nhất trong giai đoạn 2018-2022 là 5,4 điểm. Nhìn chung, từ 2018 đến nay, điểm số của nhóm này có xu hướng giảm nhẹ, theo đó năm 2019 là năm có biến động tích cực nhất, năm 2022 cho thấy những dấu hiệu cấp bách của một đợt cải cách toàn diện đối với các thủ tục.

Báo cáo đánh giá, dù đã có nhiều cải cách về thủ tục hành chính đất đai những năm gần đây, Chính phủ, bộ ngành và địa phương vẫn phải nỗ lực nhiều hơn để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Nhóm này cần được tập trung về sử dụng công nghệ, hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu, các tài sản gắn liền với đất. Bởi đây là nền tảng cho các cải cách về quy trình, chuẩn hóa thủ tục, và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan liên quan.

Báo cáo PCI 2022 công bố hồi tháng 4 cũng cho thấy, do bản chất liên ngành và liên cấp của đất đai khiến đây là một trong những lĩnh vực phức tạp và khó cải thiện nhất. Phiền hà trong thực hiện thủ tục của nhóm này còn phổ biến. 42,9% doanh nghiệp được hỏi cho biết thủ tục đất đai khiến họ phải trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch kinh doanh trong năm 2022. Dù kết quả này là tích cực hơn so với năm 2021 (53,8%) song tác động tiêu cực cao hơn rất nhiều so với các lĩnh vực thủ tục quan trọng khác như đăng ký kinh doanh, sửa đổi nội dung đăng ký kinh doanh, và cấp phép kinh doanh có điều kiện.

Đức Minh