Doanh nghiệp khó tìm lao động phù hợp dù ứng viên dồi dào

Mặt bằng lương tăng song kỳ vọng của lao động trẻ cao hơn mức nhà tuyển dụng trả, được xem là một trong số lý do khiến doanh nghiệp khó tìm nhân sự phù hợp.

Thông tin được doanh nghiệp đưa ra tại hội thảo "Triển vọng thị trường tuyển dụng Việt Nam 2026" do Saramin Việt Nam tổ chức tại TP HCM ngày 19/3. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp khi đưa ra các dự báo và định hướng cho doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường biến động.

Theo đánh giá của chuyên gia tại sự kiện, thị trường tuyển dụng đang chuyển dịch từ mô hình "tuyển đủ số lượng" sang "tối ưu mức độ phù hợp với vị trí". Trong khi mặt bằng lương có xu hướng tăng, kỳ vọng lương của người lao động có sự chênh lệch với mức lương của nhà tuyển dụng, đặc biệt ở nhóm lao động trẻ.

Giao diện ứng dụng Saramin Việt Nam. Ảnh: Saramin Việt Nam

Khảo sát của Saramin Việt Nam cho thấy, ứng viên dưới 3 năm kinh nghiệm có mức lương mong muốn khoảng 17 triệu đồng mỗi tháng, trong khi doanh nghiệp đề xuất khoảng 12 triệu đồng, chênh lệch 5 triệu đồng. Theo khu vực, mức lương kỳ vọng trung bình của nhóm này đạt khoảng 13 triệu đồng tại miền Bắc, 12 triệu đồng tại miền Nam và 10 triệu đồng tại miền Trung.

Sự gia nhập của thế hệ Gen Z cùng với lực lượng lao động có trình độ ngày càng tăng được cho là nguyên nhân khiến bài toán tuyển dụng trở nên phức tạp hơn. Nhiều doanh nghiệp cho biết đang đối mặt với nghịch lý: nguồn ứng viên dồi dào nhưng khó tìm được người phù hợp với yêu cầu công việc.

Trước thực tế này, Saramin Việt Nam khuyến nghị doanh nghiệp cần chuyển đổi phương thức tuyển dụng, từ đăng tin truyền thống sang tiếp cận ứng viên dựa trên dữ liệu hồ sơ và đánh giá năng lực thực tế. Đồng thời, việc xây dựng thương hiệu tuyển dụng và phát triển môi trường làm việc linh hoạt, phù hợp với văn hóa địa phương, được xem là yếu tố then chốt để thu hút và giữ chân nhân tài.

Bên cạnh nội dung về thị trường lao động, hội thảo còn có sự tham gia của các đơn vị tư vấn như Công ty TNHH Kế toán Samdo và Công ty Luật JP, cung cấp thông tin liên quan đến chính sách thuế và quy định pháp lý trong quản trị nhân sự.

Trong phần thảo luận, đại diện nhiều doanh nghiệp tập trung vào các vấn đề thực tiễn như mức lương tối thiểu theo vùng, mặt bằng lương theo vị trí, cũng như kỳ vọng thu nhập và điều kiện làm việc của người lao động. Các nội dung liên quan đến hợp đồng lao động với nhân sự nước ngoài và tranh chấp lao động cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Điều này cho thấy doanh nghiệp không chỉ chú trọng đến hoạt động tuyển dụng mà còn mở rộng sang quản trị nhân sự tổng thể, bao gồm duy trì, ổn định và tuân thủ pháp lý trong quá trình sử dụng lao động.

Đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, yếu tố văn hóa cũng được nhấn mạnh như một thách thức trong quản trị nhân sự. Việc cân bằng giữa đặc thù doanh nghiệp và kỳ vọng của lao động địa phương được xem là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả tuyển dụng.

Sau TP HCM, hội thảo cùng chủ đề dự kiến tiếp tục được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 26/3. Đại diện doanh nghiệp cho biết, thông qua chuỗi sự kiện, Saramin Việt Nam kỳ vọng cung cấp dữ liệu thị trường và giải pháp tuyển dụng thiết thực, đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.

Saramin Việt Nam là nền tảng tuyển dụng đa ngành và tìm kiếm ứng viên thông minh, được phát triển dựa trên TopDev - trang tuyển dụng IT mà Saramin đã mua lại từ năm 2019. Nền tảng này có khả năng gợi ý công việc chính xác và cá nhân hóa trải nghiệm tìm việc. Với doanh nghiệp, nền tảng hỗ trợ tối ưu quy trình tuyển dụng, rút ngắn thời gian tìm kiếm ứng viên phù hợp và giảm thiểu chi phí vận hành.

Yên Chi