Doanh nghiệp, hộ kinh doanh không phải khai, nộp phí môn bài từ 2026

Từ 2026, người nộp thuế không phải nộp lệ phí môn bài và hồ sơ khai lệ phí này cho năm nay và các năm tiếp theo.

Cục Thuế vừa có công văn đề nghị các cơ quan thuế tỉnh, thành phố tuyên truyền, phổ biến nội dung về việc kê khai, nộp lệ phí môn bài từ 2026.

Theo đó, từ 1/1/2026, người nộp thuế không phải nộp lệ phí môn bài và hồ sơ kê khai năm 2026 và các năm tiếp theo. Họ cũng không phải nộp hồ sơ khai lệ phí này.

Việc bãi bỏ khoản lệ phí này theo Nghị quyết 198/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Ngành thuế sẽ rà soát, áp dụng các biện pháp quản lý theo quy định để thu đúng, thu đủ số tiền lệ phí môn bài phát sinh phải nộp năm 2025 trở về trước vào ngân sách nhà nước.

Việc bãi bỏ lệ phí môn bài nhằm giảm chi phí tuân thủ, đơn giản thủ tục hành chính và phù hợp chủ trương thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Trước đó, khoản lệ phí này được áp dụng với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có hoạt động kinh doanh và các hộ, cá nhân kinh doanh. Người nộp thuế phải nộp 2-3 triệu với doanh nghiệp, 300.000-1 triệu đồng với hộ kinh doanh hàng năm khi thành lập và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mức thu căn cứ vào vốn điều lệ, vốn đầu tư hoặc doanh thu, không phụ thuộc vào lãi hay lỗ.

Phương Dung