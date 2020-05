Doanh nghiệp hiến kế khơi thông tín dụng

Các doanh nghiệp đề xuất tăng mức trần tín dụng, thậm chí đặt trần lãi suất tiết kiệm 12 tháng chỉ 5% một năm để có nguồn vốn rẻ cho vay.

Khơi thông dòng vốn chủ đề được giới doanh nghiệp tập trung kiến nghị chính trong Hội nghị trực tuyến Thủ tướng và doanh nghiệp sáng nay (9/5).

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam, nói các doanh nghiệp cảm kích với các giải pháp của ngân hàng như giảm nợ, lãi nhưng hiện nhu cầu vay dòng vốn rẻ mới là điều các doanh nghiệp cần nhất. "Khi giá vốn ngân hàng còn cao thì không thể cho vay ra lãi suất thấp, doanh nghiệp cũng mất đi cơ hội vay được dòng vốn rẻ", ông Hồng Anh nói.

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cân nhắc áp trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 năm, có thể ở mức 5%, để ngân hàng có nguồn vốn giá rẻ nhằm hạ lãi suất đầu ra. Ngay cả khi việc này có thể khiến tiền gửi ngân hàng giảm, ông Hồng Anh cho rằng những lĩnh vực đầu tư khác có thể hưởng lợi, ví dụ đầu tư bất động sản, chứng khoán.

Trong khi đó, ông Lê Tiến Trường, Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) góp ý, phương pháp đánh giá của ngân hàng với doanh nghiệp lúc này cần sự linh hoạt. "Với các dự án dở dang, các tham số có thể thay đổi xấu đi do dịch bệnh nhưng doanh nghiệp vẫn cần duy trì việc giải ngân. Bên cạnh đó, việc cho giãn các khoản nợ đến hạn trả gốc cũng rất cấp thiết", ông Trường nói.

Cũng về vấn đề dòng tiền nhưng ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng giám đốc Vietravel phản ánh về công nợ giữa các công ty du lịch, lữ hành và các hãng hàng không. Các hãng hàng không đang khó khăn không có tiền hoàn trả công nợ trả trước. CEO Vietravel đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng đứng trung gian để kết chuyển công nợ, giúp công ty du lịch, lữ hành có thể nhận lại nguồn tiền chuyển trước cho các hãng bay.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng tại Hội nghị sáng 9/5. Ảnh: Quang Hiếu.

Tổng hợp các kiến nghị khác, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc đề xuất nới room, tăng trần hạn mức tín dụng trong năm nay để giải quyết câu chuyện vốn cho doanh nghiệp. "Nhanh một ngày thì doanh nghiệp sống, chậm một ngày doanh nghiệp có thể không còn, lúc đó các biện pháp hà hơi, tiếp sức có thể sẽ không còn tác dụng", ông Lộc nói.

Trả lời các kiến nghị từ phía doanh nghiệp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết sẽ xem xét điều chỉnh tăng chỉ tiêu tín dụng cao hơn, giảm tiếp lãi suất điều hành, quyết liệt chỉ đạo tổ chức tín dụng giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay.

"Một số tổ chức tín dụng triển khai chưa quyết liệt, chưa nghiêm sẽ được xử lý triệt để. Chủ tịch Hội đồng quản trị, tổng giám đốc các ngân hàng sẽ phải vào cuộc giải quyết các kiến nghị. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ lập các đoàn công tác để kịp thời xử lý các vướng mắc", Thống đốc nói.

Bên cạnh đó, người đứng đầu hệ thống ngân hàng cũng khẳng định, các chính sách hỗ trợ song hành cùng doanh nghiệp nhưng cũng phải đảm bảo an toàn tín dụng cho các ngân hàng. "Bên cạnh các chính sách hỗ trợ, yêu cầu đặt ra là đảm bảo an toàn vốn vay, an toàn hoạt động, không gây bất ổn cho hệ thống", ông Hưng nhận định.

Theo khảo sát của Tổng cục Thống kê, một trong những khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp hiện nay là thiếu vốn, đặc biệt là vốn lưu động. "Có trên 45% doanh nghiệp đang bị thiếu hụt nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. Khó khăn về thị trường, nguồn thu, dòng tiền khiến nhiều doanh nghiệp buộc phải sử dụng các biện pháp cắt giảm tiền lương và lao động", báo cáo viết.

