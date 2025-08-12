Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn tăng đào tạo nhân lực AI, bán dẫn cho Việt Nam

Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn tăng chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực trong lĩnh vực AI, bán dẫn, blockchain cho Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 12/8, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc.

Tại cuộc gặp, đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc chia sẻ mô hình hợp tác mới về tăng cường chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chuỗi cung ứng, cũng như đào tạo nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực bán dẫn, AI và công nghệ blockchain.

Họ cũng quan tâm trong hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược như khí hóa lỏng (LNG), đường sắt tốc độ cao, năng lượng mới, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải.

Đại diện Posco, Samsung Electronics, LG Display, Lotte cũng chia sẻ kết quả hợp tác đầu tư, cùng kế hoạch đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng tại Việt Nam. Giới doanh nhân Hàn Quốc cam kết thúc đẩy các dự án về năng lượng, điện nguyên tử, trung tâm thương mại.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao sự hợp tác chân thành, tầm nhìn chiến lược và niềm tin mạnh mẽ vào triển vọng phát triển quan hệ Việt - Hàn của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển đất nước, thực hiện nhiều chính sách như tinh gọn bộ máy, giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc về thể chế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, nhiều hạ tầng chiến lược đang được tập trung nguồn lực đầu tư như hệ thống giao thông, năng lượng, lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thị trường tài chính số.

Tổng Bí thư mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục hợp tác đầu tư kinh doanh, mở rộng thị trường tại Việt Nam. Ông khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia thị trường Đông Nam Á, đồng thời hoan nghênh các tập đoàn có kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi năng lượng và hiện đại hóa hạ tầng quốc gia.

Việt Nam luôn ủng hộ và đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc, vun đắp lòng tin, vượt qua thách thức, chia sẻ thành quả phát triển và cùng tạo nên một kỷ nguyên mới của hợp tác Việt - Hàn.

Hàn Quốc - Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao từ 1992. Hai nước hiện là đối tác thương mại lớn của nhau, Việt - Hàn đặt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD theo hướng cân bằng vào 2030.

Bảo Bảo