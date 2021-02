Doanh nghiệp giả xuất khẩu để chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Tổng cục thuế yêu cầu 4 địa phương báo cáo khẩn tình trạng một số doanh nghiệp có hành vi xuất khẩu giả, chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Cục thuế 4 tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Nai và TP HCM vừa được Tổng cục Thuế yêu cầu khẩn trương báo cáo hoạt động của một số doanh nghiệp có rủi ro chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng (VAT).

Riêng hai cục thuế Tây Ninh và Đồng Nai cần thu hồi tiền hoàn thuế VAT đối với Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh nếu đầy đủ hồ sơ vi phạm thực tế. Bên cạnh đó, cần xác minh các doanh nghiệp liên quan bán hàng cho hai doanh nghiệp nói trên và các công ty liên quan.

Giao dịch tiền tại một ngân hàng cổ phần ở Hà Nội. Ảnh: Giang Huy.

Trước đó, Cục thuế TP HCM cũng đã có quyết định truy thu và phạt gần 400 tỷ đồng tiền hoàn thuế VAT mặt hàng linh kiện máy tính của Công ty phát triển Nhà Thủ Đức (Thu Duc House). Tuy nhiên, sau đó Tòa án nhân dân TP HCM đã ban hành quyết định khẩn cấp tạm thời ngăn chặn thực hiện quyết định này.

Yêu cầu rà soát trên được Tổng cục thuế đưa ra sau quá trình điều tra xác minh từ Tổng cục Hải quan cho thấy, Thu Duc House và Công ty Sài Gòn Tây Nam đã chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT hơn 336 tỷ đồng. Có hơn 70 công ty liên quan đến vụ án (bán hàng cho hai doanh nghiệp này) và phần lớn đều là doanh nghiệp "ma" - không có tại địa chỉ đăng ký, thường xuyên thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính, chủ doanh nghiệp, người đại diện pháp luật....

Cụ thể, từ tháng 2/2017 đến tháng 8/2019, Thu Duc House đã mở hơn 500 tờ khai xuất khẩu, trị giá tính thuế là 5.286 tỷ đồng. Mặt hàng xuất khẩu là linh kiện điện tử (bộ máy tính mini, Bộ nhớ IC, bộ nhớ RAM, thẻ nhớ, bộ vi xử lý chip, CPU...) xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc đại lục, Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Hong Kong.

Năm 2012, Công ty Nhà Thủ Đức lập công ty con là Thuduc House Wood Trading, đồng thời mua các mặt hàng "linh kiện điện tử" từ công ty này để xuất khẩu. Công ty con này chỉ ký hợp đồng mua các linh kiện điện tử từ một công ty là Công ty An Lành Phát trong khi hàng hóa của An Lành Phát được mua lại từ 4 công ty trong nước khác. Do đó, hàng mua từ đối tác trong nước được Thu Duc House xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài, không qua bất kỳ công đoạn sản xuất nào.

Thậm chí, hải quan Hong Kong và Campuchia xác nhận một số lô hàng mà hai doanh nghiệp này xuất cho đối tác không được nhập khẩu vào nước sở tại hoặc không có dữ liệu.

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất khẩu, Công ty phát triển nhà Thủ Đức làm thủ tục hoàn thuế VAT tại Cục thuế TP HCM với tổng số tiền 260 tỷ đồng từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2019. Tương tự, Tổng cục Hải quan cũng xác định Công ty Sài Gòn Tây Nam dùng cách thức này và chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT hơn 75 tỷ đồng.

Tổng cục Hải quan cho rằng đây là vụ án rất lớn, có tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nhiều doanh nghiệp. Thủ đoạn chính là thành lập công ty con trong nước, mua bán hàng hóa với giá thấp, sau đó nâng giá lên hàng trăm lần, làm giả hồ sơ để xuất khẩu, làm thủ tục hoàn thuế để chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Ngoài ra, tất cả cục thuế cả nước cũng được Tổng cục thuế yêu cầu phải cùng kiểm soát việc hoàn thuế VAT với các doanh nghiệp có rủi ro cao.

Quỳnh Trang