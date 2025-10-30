Doanh nghiệp FDI mất nhiều thời gian vì thủ tục, giao thông ở TP HCM

Nhà đầu tư nước ngoài chỉ ra việc mất nhiều thời gian cho thủ tục hành chính và logistics, là điểm làm giảm sức cạnh tranh của TP HCM.

Đây là phản ánh phổ biến tại "Hội nghị Gặp gỡ giữa Lãnh đạo Thành phố và Cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2025" ngày 30/10.

Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore (SingCham) Seck Yee Chung cho biết một trong những thách thức lớn nhất là quy trình cấp phép còn phức tạp và kéo dài, đặc biệt là các giấy phép con chỉ áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Seck Yee Chung dẫn chứng Nghị định 146 đã chuyển thẩm quyền cấp giấy

phép kinh doanh cho FDI về UBND cấp tỉnh. "Dù thời hạn xử lý theo quy định là 13 ngày làm việc, trên thực tế quá trình này có thể kéo dài từ 9 đến 12 tháng do việc xin ý kiến, phản hồi từ nhiều cơ quan như Sở Công Thương và các sở ngành khác không được tính vào thời hạn trên", ông nói.

Vì vậy, ông SingCham đề xuất thành phố có hướng dẫn rõ ràng, cụ thể hơn về nội dung hồ sơ cần nộp, giúp giảm thiểu số lần bổ sung cho doanh nghiệp; đồng thời xem xét và ban hành quy định nhằm rút ngắn thời hạn cấp phép.

Ông Seck Yee Chung, Phó chủ tịch SingCham phát biểu sáng 30/10. Ảnh: ITPC

Ông Sam Conroy, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Australia (AusCham), nói việc thiếu nhất quán trong quy trình cấp phép, thông quan và phê duyệt đầu tư đang làm giảm sức cạnh tranh của TP HCM với các trung tâm như Singapore và Bangkok.

Trong khi ông Travis Mitchell, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Mỹ (AmCham), cho rằng việc TP HCM đảm bảo cấp giấy phép kinh doanh và giấy phép hoạt động đúng thời hạn sẽ tăng cường niềm tin cho doanh nghiệp nước này.

Bên cạnh thủ tục hành chính, cộng đồng FDI cũng muốn cải thiện hạ tầng cứng và mềm để các hoạt động vận tải nhanh chóng hơn. Ông Erick Contreras, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), nói dù địa phương có nhiều nỗ lực cải thiện, vẫn còn tình trạng thông quan hàng hóa chậm trễ.

Cùng với đó, ùn tắc tại sân bay và thủ tục xuất nhập cảnh cũng nên giải quyết. "Trong khi chờ sân bay Long Thành hoạt động, tăng nhân sự vào giờ cao điểm hoặc cải thiện kết nối giữa các sân bay sẽ mang lại hiệu quả", ông đề xuất.

Theo ông Sam Conroy, ùn tắc giao thông và hạn chế logistics đang ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Ông Michele D'Ercole, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Italy (Icham), đề xuất TP HCM mở rộng phát triển hệ thống metro và xe buýt, kết nối với các trung tâm đô thị mới. "Quy hoạch tổng thể của Thành phố nên tập trung vào mô hình TOD; qua đó giảm phụ thuộc phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc và phát thải", ông nêu.

TP HCM đang dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn còn hiệu lực đạt 141,215 tỷ USD và 19.840 dự án tính đến ngày 30/9. Chín tháng đầu năm, FDI đổ về gần 7,127 tỷ USD, tăng 37,43%.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đồng quan điểm với cộng đồng FDI rằng các vấn đề như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và thủ tục hành chính còn gây mất thời gian và chi phí cơ hội cho nhà đầu tư.

Ông khẳng định địa phương luôn xem doanh nghiệp là trọng tâm, động lực và nguồn lực cho phát triển và đang cải cách thủ tục hành chính theo hướng giảm thiểu 3 khía cạnh: chi phí, thời gian và thành phần hồ sơ tối thiểu.

"Sắp tới, TP HCM sẽ đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực, đẩy mạnh chuyển đổi xanh toàn diện, phát triển kinh tế tri thức, mục tiêu vươn lên thành mắc xích trong chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu", ông Được cho biết thêm.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu sáng 30/10. Ảnh: ITPC

Hiện đầu tàu kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10-11% mỗi năm đến 2030 và trở thành siêu đô thị quốc tế thuộc nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới vào 2045. Để hiện thực hóa, Thành phố sẽ tập trung 5 nhóm giải pháp: hoàn thiện thể chế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển hạ tầng chiến lược, thu hút đầu tư và phát triển nguồn nhân lực.

Trong đó, hoàn thiện thể chế bằng cách đề xuất cơ chế đặc thù vượt khung, chính sách đột phá về năng lượng tái tạo, tháo gỡ điểm nghẽn bất động sản, vốn, xây dựng khung pháp lý chuyển đổi số. Thành phố cam kết tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2-3% GRDP, phát triển hạ tầng chiến lược như cảng trung chuyển Cần Giờ và Trung tâm tài chính quốc tế.

Cộng đồng FDI đánh giá cao định hướng này. AmCham cho rằng việc thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế là "một trong những cải cách đột phá" những năm gần đây. Nếu được triển khai đầy đủ, dự án có thể đưa Việt Nam thành trung tâm khu vực về vốn và tài chính xanh.

"Để đạt được, Thành phố duy trì tính độc lập trong quản lý pháp lý, đảm bảo sự minh bạch trong luồng vốn và xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp đáng tin cậy sẽ là những yếu tố then chốt", CEO AmCham Travis Mitchell khuyến nghị.

Theo ông Kenneth Atkinson, Đại diện Hội đồng quản trị Hiệp hội Doanh nghiệp Anh (BritCham), dự án này cần tích hợp với nền kinh tế Việt Nam như hỗ trợ xuất khẩu, chuyển dịch năng lượng và hệ thống hưu trí.

Ông khuyến nghị chính quyền Thành phố nên hài hòa khung pháp lý Trung tâm Tài chính với thông lệ quốc tế theo mô hình London, sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ làm việc, tận dụng các định chế tài chính hiện có của hai nước, mở rộng ưu đãi cho toàn bộ hệ sinh thái tài chính và triển khai các cải cách kinh tế liên quan như lao động, thuế và đầu tư.

Với định hướng xanh, Hiệp hội Doanh nghiệp các nước Bắc Âu (NordCham) đề xuất lập "Lối đi nhanh FDI" cho các dự án đầu tư xanh và kỹ thuật số có tác động lớn, với hình thức đơn vị một cửa chuyên trách, hỗ trợ bằng tiếng Anh và có thẩm quyền điều phối phê duyệt các dự án này.

Việc ưu tiên mở rộng năng lượng tái tạo, nâng cấp lưới điện và các quy định rõ ràng cho các thỏa thuận mua bán điện, TP HCM có thể mở ra làn sóng FDI từ Bắc Âu, theo Chủ tịch NordCham Thue Quist Thomasen. "Các công ty Bắc Âu sẵn sàng mang đến công nghệ, tài chính và sự xuất sắc trong vận hành để hiện thực hóa điều này", ông nói.

